تمام محورهای ارتباطی گیلان باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه وشهرسازی گیلان، محمود ایران پرست با بیان اینکه بارش برف دو روز قبل درمحورهای کوهستانی استان آغاز شده است گفت: خوشبختانه با تلاش شبانه روزی همکاران راهداری، کلیه محورهای کوهستانی باز و تردد در آنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی افزود: با توجه به عبور سامانه بارش زا از استان، تمهیدات لازم برای رفع یخ زدگی محورها صورت گرفته واکیپ های راهداری در محورهای کوهستانی برای یخ زدایی محورها در آماده باش هستند.

مدیر راهداری گیلان با بیان اینکه میزان بارش برف از نظر سطحی اکثر مناطق کوهستانی استان را در برگرفته است گفت: در حال حاضر بارش خفیف برف در محور اسالم به خلخال ادامه دارد وارتفاع آن به ۵۰ سانتیمتر می رسد و تمامی راهداران منطقه در بازگشایی راه ها فعالیت دارند.

در محور پونل– خلخال وگردنه حیران ارتفاع برف به ۴۵ سانتیمتر می رسد. در محورهای کوهستانی حشمت آباد، کلیشم رودبار، شوک-ملکوت املش ولات محله رودسر برف در حد سفید پوش کردن، اشکورات رودسر، بلوردکان- خصیل دشت املش و ماسوله، ارتفاع برف ۱۵ سانتیمتر و در ارتفاعات شفت و ارتفاعات ماسال ارتفاع برف به ۱۰ سانتیمتر می رسد.

مديريت راه‌های اداره كل راه و شهرسازی گيلان از تمامی مسافران و رانندگانى كه قصد عبور از محورهای مختلف استان را دارند، درخواست دارد قبل از حركت از طريق شماره ارتباطی ۱۴۱ و يا تلفن تماس۳۳۳۱۱۱۱۱ – ۰۱۳ وکانال تلگرامی https://telegram.me/rahshahrsazygilan از آخرين وضعيت مسير تردد خود اطلاع يابند، ضمن اين كه بنا بر اعلام اين مركز، نيروهای راهداری در همه محورهای استان به صورت فعال و برای تامين امنيت تردد مسافران حضور دارند.