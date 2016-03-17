توزیع کننده موادمخدر در شرق استان تهران دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی ثمری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر در شرق استان تهران اظهار داشت: پلیس شرق استان تهران در برخورد با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر قاطع است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شرق استان تهران افزود: خوشبختانه اقدامات خوب و موثری در برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر در شرق استان تهران صورت گرفته است.

وی افزود: نیروی انتظامی از همه ظرفیت ها و توانمندی های موجود برای برخورد با سوداگران مرگ و کسانی که به دنبال اخلال در نظم و امنیت عمومی هستند، استفاده می کند.

سرهنگ ثمری تأکید کرد: در آخرین مورد، یکی از توزیع کنندگان مواد مخدر در شرق استان تهران که در شهرستان پاکدشت اقدام به تهیه و توزیع مواد مخدر می کرد، به دام پلیس افتاد.

وی بیان داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پاکدشت پس از انجام فعالیت های اطلاعاتی، توانستند در یک عملیات غافلگیرانه، این توزیع کننده مواد مخدر را دستگیر کنند که پس از بازرسی منزل متهم، مقدار یک گیلوگرم مواد مخدر از نوع هرویین کشف شد.