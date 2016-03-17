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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۷

تلاش سعودیها برای خروج از باتلاق یمن؛

العسیری: عملیات «طوفان کوبنده» در یمن به پایان خود نزدیک می‌شود

العسیری: عملیات «طوفان کوبنده» در یمن به پایان خود نزدیک می‌شود

«احمد العسیری» سخنگوی ائتلاف سعودی در اظهاراتی بدون اشاره به شکست این رژیم در تحقق اهداف خود طی تجاوز نظامی یک ساله به یمن، از پایان قریب الوقوع این تجاوز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «العربی الجدید»، «احمد العسیری» سخنگوی ائتلاف سعودی اعلام کرد که تجاوز نظامی این رژیم به یمن رو به پایان است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: به تدریج به پایان عملیات «طوفان کوبنده» در یمن نزدیک می شویم.

این در حالی است که سخنگوی ائتلاف سعودی هیچ اشاره ای به شکست این رژیم در تحقق اهداف خود از تجاوز نظامی به یمن نکرد.

وی اظهار داشت: هم اکنون درگیری ها در مرزهای یمن و عربستان به دنبال برخی میانجی گری ها تقریبا متوقف شده است.

العسیری در ادامه افزود: عربستان از یمن دست نخواهد کشید؛ مرحله بعدی، مرحله بازسازی یمن است!

این اظهارات تعجب برانگیز در حالی مطرح می شود که عربستان سعودی در طول یک سال گذشته از هیچ تلاشی برای هدف قرار دادن غیرنظامیان یمنی و تمامی زیرساخت های این کشور فروگذار نکرده است.

کد مطلب 3582187

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