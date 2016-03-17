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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۵

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

بارش برف در زنجان تا اواخر فردا تداوم دارد

بارش برف در زنجان تا اواخر فردا تداوم دارد

زنجان-مدیر کل هواشناسی استان زنجان با اشاره به بارش برف در سطح نقاط مختلف استان زنجان گفت: بارش برف در زنجان تا اواخر فردا تداوم دارد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده در استان زنجان اشاره کرد و افزود: بارش برف در استان از دیشب شروع شده و تا اواخر فردا تداوم دارد.

وی اظهار کرد: سامانه بارشی از استان فردا شب خارج می شود.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان از وزش باد در استان خبر داد و گفت:به تبع با بارش برف وزش باد در استان حاکم خواهد بود.

یاغموری به وضعیت دمایی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآورشد: دمای استان به صورت محسوسی کاهش می یابد.

وی تصریح کرد: دمای استان تا فردا سه الی ۶ درجه سانتیگراد سرد می شود.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به گرم ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: آببر با ۱۸ درجه سانتیگراد گرمترین و قیدار با ۱۱درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان بودند.

یاغموری به وضعیت فعلی دمای زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی زنجان ۱۰درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروز در همین ساعت سه درجه سردتر شده است.

کد مطلب 3582191

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