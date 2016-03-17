۵ ایستگاه نوروزی در نقاط مختلف شهرستان ورامین دائر می شود

سرهنگ شاهپور فلاحی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات پلیس شهرستان ورامین در آستانه آغاز تعطیلات نوروزی اظهار داشت: جلسات متعددی برای برنامه ریزی و هماهنگی در شهرستان ورامین برگزار شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین افزود: پلیس شهرستان ورامین از ظرفیت های موجود برای خدمت رسانی به مسافران و گردشگران و شهروندان ورامینی استفاده می کند.

وی ادامه داد: به منظور ایجاد آرامش و امنیت و تسهیل در رفت و آمد شهروندان و مسافران، تمهیدات امنیتی و انتظامی و ترافیکی در ایام نوروز پیش بینی شده و مأموران انتظامی، حضور پررنگی را در محورهای مواصلاتی شهرستان خواهند داشت.

سرهنگ فلاحی با اشاره به تلاش پلیس برای حضور گردشگران و مسافران نوروزی در شهرستان ورامین و خدمت رسانی به آنان گفت: پنج ایستگاه نوروزی در نقاط مختلف شهرستان ورامین برای خدمت رسانی و راهنمایی مسافران و گردشگران راه اندازی می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان ورامین گفت: چهار ایستگاه نوروزی پلیس در ورامین و یک ایستگاه نیز در جوادآباد این شهرستان مستقر خواهد شد که امیدواریم در خدمت رسانی به شهروندان موثر باشد.

سرهنگ فلاحی گفت: مأموران انتظامی شهرستان ورامین در ایام نوروز در حالت آماده باش هستند و از تمام توان خود برای ارتقای امنیت و آرامش مردم و مسافران استفاده خواهند کرد.