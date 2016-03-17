خودرویی که دنده عقب ندارد!

فارس نوشت: هادی امجدیان امروز اظهار داشت: چند روز پیش یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ را در یکی از نمایندگی‌ها ایران خودرو در سنندج تحویل گرفتم و هنگامی که آن را روشن کردم متوجه شدم که این ماشین دنده‌عقب ندارد.

این شهروند سنندجی افزود: در ابتدا به مهارت رانندگی خود شک کردم که مبادا من بلد نیستم دنده را جا بزنم اما پس از بررسی توسط یک کارشناس اتومبیل، متوجه شدیم که این خودرو نقص فنی دارد.

وی تصریح کرد: این موضوع را در یکی از نمایندگی‌های ایران خودرو سنندج پیگیری کردم اما هنوز به من جوابی نداده‌اند.

این شهروند سنندجی اظهار داشت: شایسته نیست که ایران خودرو به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی ایران بدون تست، محصولات خود را به بازار عرضه کند و مشتریانش را به دردسر بیندازد.