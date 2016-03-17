شادترین کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶ کجا هستند؟

خبرآنلاین نوشت: شادی یک حالت ذهنی یا احساسی خوب بودن توسط احساسات مثبت یا لذت بخش تعریف می شود، که البته انواع روش های فلسفی، دینی، روان شناسی و ... سعی در تعریف شادی و علت های آن کرده اند.

از آوریل ۲۰۱۲ گزارشی به نام «گزارش جهانی شادی» توسط سازمان ملل منتشر شد که وضعیت شادی مردم هر کشور را در هر سال اندازه گیری می کند. این گزارش برای سال ۲۰۱۶ دیروز منتشر شد. اما معیار های این گزارش چیست؟ چه کشور های در اول و آخر این فهرست ۱۵۷ کشوری جای گرفته اند؟

در این گزارش با معیارهای زیستی، مذهبی، دینی و فلسفی تلاش کرده اند که تعریف های متناسبی از شادی ارائه دهند و علت آن را پیدا کنند.

اما بدون شک میزان شادی یک جامعه را هم عوامل مختلفی تشکیل می دهند از عوامل اقتصادی تا میزان آزادی برای انتخاب بوده است.

معیار ها

این گزارش با پرسیدن سوال هایی از ۳۰۰۰ نفر در هر کشور انجام شده است، این سوال ها شامل اینکه زندگی خود را روی یک نردبان ارزیابی کنند، بهترین و بدترین نوع زندگی را توصیف کنند، بود.

طبق این تحقیق شادی ۷ عنصر مختلف دارد: افرادی که در شادترین کشور ها زندگی می کنند امید به زندگی طولانی تری دارند، از آنها حمایت اجتماعی بیشتری می شود، آزادی بیشتری برای انتخاب در زندگی خود دارند، شناخت پایین تری از فساد دارند، سخاوتمندتر هستند و به ازا هر نفر تولید ناخالصی ملی بیشتری دارند.

البته به گفته محققان این گزارش آنها بیش از هر ارزیابی دیگری از قضاوت شخصی انسان ها در گزارش خود استفاده کرده اند.

در سال های قبل برای بدست آوردن میزان شادی در این گزارش از درآمد، فقر، آموزش، سلامت و دولت خوب اندازه گیری می شد اما چیزی که امسال به معیارهای شادی اضافه شده است میزان نابرابری در شادی است. در این گزارش نویسندگان فهمیده اند که مردمی که جوامعی زندگی می کنند که میزان نابرابری شادی در آن کم است، شادتر هستند.

گفتنی است محققان این تحقیق کشف کرده اند که در دو سوم کشورهای این تحقیق رابطه منفی بین بچه داشتن و میزان شادی وجود دارد. حتی این ارتباط در مادرها قوی تر است.

خوشحال ترین ها

امسال مردم دانمارک باید بیش از هر سالی شاد باشند، امسال دانمارک شادترین کشور دنیا شد. سوئیس که سال ۲۰۱۵ بهترین کشور دنیا بود امسال دوم شد.

در طول این ۴ سال که شادترین کشورهای دنیا اعلام شدند، دانمارک سه بار شادترین کشور دنیا شده است.

رتبه نام کشور ۱ دانمارک ۲ سوئیس ۳ ایسلند ۴ نروژ ۵ فنلاند ۶ کانادا ۷ هلند ۸ نیوزلند ۹ استرالیا ۱۰ سوئد

بدترین ها

فهرست کشور های آخر هم میان در این گزارش این‌گونه بود:

رتبه نام کشور ۱۵۷ بوروندی ۱۵۶ سوریه ۱۵۵ توگو ۱۵۴ افغانستان ۱۵۳ بنین ۱۵۲ رواندا ۱۵۱ گینه ۱۵۰ لیبریا ۱۴۹ تانزانیا ۱۴۸ ماداگاسکار



ایران

ایران که در سال های اخیر در این فهرست پیشرفت کرده است، امسال با ۵ رتبه پیشرفت نسبت به سال ۲۰۱۵ صد و پنجم شد.

وضعیت ایران در فهرست امسال این‌گونه بود؛