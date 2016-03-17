امدادرسانی به بیش از ۹۰۰مسافر گرفتار در برف وکولاک آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، نجاتگران جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی بدنبال بارش سنگین برف در استان از نخستین ساعات بروز این شرایط جوی اقدام به امدادرسانی های گسترده به گرفتار شدگان در برف و کولاک در محورهای مواصلاتی کردند که نتیجه آن نجات بیش از ۹۰۰ مسافر در مسیرهای مختلف بوده است.

بر اساس گزارش های ارائه شده از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات های امدادی جمعیت هلال احمر استان، نجاتگران پایگاهها ی امداد جاده ای این جمعیت در محورهای اتوبان پیامبر اعظم، تبریز - کلیبر، تبریز - ورزقان، تبریز - سراب، سرچم - اردبیل و تبریز - مراغه با انجام دهها عملیات امدادی اقدام به نجات در راه ماندگان و گرفتاران در برف و کولاک کردند.

بر این اساس نجاتگران پایگاه های سیدالشهدا و شیبلی بستان آباد، عزیزکندی هشترود، سامبوران اهر، شهید اباذری بحرمان سراب، علی بیگ کندی ورزقان، آقکند میانه و خراجوی مراغه ضمن کمک به رها سازی و هدایت مسیر خودروهای گرفتار و امدادرسانی به بیش از ۹۰۰ مسافر، اقدام به توزیع بیش از ۴۰۰ بسته غذایی در میان مسافران خودروهای گرفتار در برف و کولاک کرده و نزدیک به ۵۰ نفر را نبز در پایگاه ها اسکان داده و بیش از ۱۰۰ تخته پتو در میان اسکان داده شدگان توزیع کردند.

گفتنی است لغزنگی جاده ها باعث بوقوع پیوستن چندین فقره تصادف های زنجیره ای و واژگونی خودروها شده بود که توسط نجاتگران امدادرسانی های لازم صورت گرفت.