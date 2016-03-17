به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی شامگاه چهارشنبه در آخرین شورای اداری خوزستان عنوان كرد: رسانه ها پل ارتباطی بین مردم و نظام هستند. این قشر باید ظرفیت انتقادپذیری در سطح جامعه را افزایش دهند.

وی افزود: رسانه ها باید به صورت تخصصی وارد میدان شوند و در مقاطع خاص زمانی یك موضوع خاص را مورد توجه قرار دهند.

مقتدایی اظهار كرد: سال گذشته، ٦٦پروژه شاخص را تعمدا كنابچه كردیم و در اختیار رسانه ها قرار دادیم كه از مسئولان مطالبه داشته باشند. نشریات با حالت تحلیل گرانه به پروژه های شاخص استانی بپردازند. قدر صمیمت بین رسانه های استان و دستگاه های دولتی را بدانیم. همراهی رسانه ها در حل مسائل استانی نتایج خوبی را داشته است.

استاندار خوزستان با بیان اینكه نمایندگان جدید تلاش كنند با نگاه ملی مشكلات استانی را حل كنند و به دنبال قوانین تسهیل كننده در امور باشند، اظهار كرد: نحوه تخصیص یك درصد بودجه باید به صورت جدی پیگیری شود. حریم مجموعه های اجرایی باید حفظ شود. مسئولان وارد حوزه های اختیار سایر مدیران نشوند. حریم ها باید حفظ شود زیرا در این زمان ساختارها شكسته شده است به گونه ای که تعامل من با آیت الله جزایری در حد اعلا قرار دارد.

وی گفت: برخی افراد شخصیت حقیقی و مبارزاتی آنها جایگاه است. آیت الله شفیعی در امنیت استان نقش بسیاری را ایفا می كند. جایگاه حقیقی برخی افراد بر روی جایگاه حقوقی آنها تاثیرگذار است.

مقتدایی تصریح كرد: هیچ كدام از مدیران حق ندارد صحبتی در راستای تخریب جایگاه حقوقی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام دهند. البته رعایت عكس این مسئله نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار كرد: یكی از عوامل تشویقی در اختصاص بودجه سال آینده توجه به طرح هایی همچون ارائه خدمات و اعتبار به سازمان ورزش و جوانان است.

استاندار خوزستان با اشاره به كاهش آمار تلفات جاده ای در استان گفت: فعالیت های بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی تصریح كرد: دو سال شرایط ركود را طی كردیم اما خوشبختانه استان به توفیقاتی در این زمنیه دست یافت. خوزستان در ارزیابی ها بین ٣١ استان كشور در زمنیه فعالیت های خلاقانه رتبه اول را دارد. این اتفاق در شرایطی رخ داد كه تورم، ركورد و نرخ بیكاری افزایش داشته است.

وی با بیان اینكه یك مدیر باید ریسك كند گفت: مدیری كه در فعالیت های خود خلاقیت نداشته باشد دچار ركود می شود.