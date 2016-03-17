رنگ موی «LANCOME» تقلبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رنگ مو هایی که با نام تجاری LANCOME توزیع و عرضه می‌شوند، هیچ گونه مجوزی اعم از تاسیس، واردات، تولید، توزیع و عرضه از اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو ندارند.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان غذا و دارو، در روزهای گذشته طی نامه‌ای از معاونان غذا و دارو دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور خواسته است تا اقدام لازم و فوری جهت جمع‌آوری فرآورده‌های مذکور از سطح عرضه مبذول داشته و نتیجه اقدامات را به اطلاع اداره کل متبوع برسانند.

در این اطلاعیه از کسانی که فرآورده‌های غیر مجاز نامبرده را در سطح عرضه مشاهده می‌کنند درخواست شده که موضوع را به اطلاع نزدیک‌ترین معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی رسانده یا طی تماس با شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان غذا و دارو را جهت اقدامات مقتضی آگاه کنند.