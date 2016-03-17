به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های فوتبال باشگاهی کشور در سال جاری در حالی پیگیری شد که تیم های البرزی عملکردی متفاوت در این مسابقات ارائه کردند و به واقع می توان گفت؛ سال جاری برای بخش اعظمی از تیم های البرزی خوش یُمن نبود. در ادامه عملکرد تیم های البرزی درسطوح مختلف باشگاهی کشوردر سال جاری آمده است:

«مقاومت» - لیگ برتر فوتسال

مقاومتی ها دومین تجربه حضورشان در لیگ برتر فوتسال با کسب رتبه دهمی همراه بود. آنها هر چند با درس گرفتن از اتفاقات سال نخست تدارک بهتری برای حضور در بالاترین سطح فوتسال ایران داشتند اما در نهایت رتبه خیلی متفاوتی با فصل قبل خود کسب نکردند و با یک اختلاف ناچیز در جمع آوری امتیاز در جایگاه دهم قرار گرفتند.

مقاومتی در این فصل از ابزار جذب سرباز به شکل بهتری استفاده کردند و نمایش قابل قبول تری در مقابل حریفان داشتند و در نهایت هم یکی از تیم های قابل احترام فصل سپری شده فوتبال ایران بودند با این حال به نظر می رسد آنها تا رسیدن به استانداردهای باشگاه داری در فوتسال راه زیادی در پیش دارند و با توجه به بودجه قطره چکانی شان بعید است بتوان آنها را به این زودی ها در قامت یک مدعی دید.

«مبل کریمی» - لیگ یک فوتسال

مبلی ها که در سال های اخیر حضوری مستمر در فوتسال داشته اند امسال در یک حرکت نا به هنگام با جابجایی امتیاز لیگ دویی خود با دسته اول به یک رده بالاتر آمدند.

آنها خیلی دیر وارد کارزار لیگ یک فوتسال شدند و در نهایت همین حضور دقیقه نودی آنها موجب شد نیم فصل اول مسابقات را از دست بدهند و شانسی برای حضور در جمع مدعیان پیدا نکنند.

مبلی ها پس از چند باخت متوالی سرانجام موتورشان در اواسط مسابقات روشن شد و با کسب چند بُرد ماندن خود را در لیگ یک مسجل کردند.

«پور البرز» - لیگ برتر نوجوانان

پورالبرز در حالی برای سومین سال پیاپی حضور در لیگ برتر نوجوانان کشور را تجربه می کرد که از حیث توان مالی و امکانات قابل مقایسه با هم گروه هایش نبود.

پورالبرز با حداقل ها به مصاف تیم هایی چون سپاهان و ذوب آهن اصفهان و صبای قم رفت و در نهایت به هرسختی بود خود را در این مسابقات نگه داشت.

پور البرز به عنوان باشگاهی موفق در رده پایه در سال های اخیر اثربخشی موثری در استعدادیابی داشته است و با حداقل ها توانسته نماینده شایسته ای برای البرز باشد.

«اُکسین» - «یاران غدیر»/لیگ دو فوتبال

لیگ دو فوتسال ایران در حالی فصل ۹۴ خود را آغاز کرد که دو تیم با خرید امتیاز از شهرهای دزفول و زنجان به یکباره خودشان را به عنوان نمایندگان البرز در این رقابت ها مطرح کردند.

اُکسین با هدایت فیروز کریمی تیمی مدعی را راهی لیگ ۲ کرد و همانطور که انتظار می رفت توانست در نهایت به عنوان تیم اول از گروه نخست صعود کند اما در سوی مقابل یاران غدیر با مشکلات فراوان وارد لیگ ۲ شد و در نهایت با ثبت نتایجی فاجعه بار به عنوان ضعیف ترین تیم لیگ دو معرفی شد.

البته برخلاف اکسینی ها که حمایت و رانت برخی مسئولان شهری را پشت خود داشتند یاران غدیر تنها و بی حامی بود و در شرایط نابسامانش کسی به یاری آن نرفت تا علامت سوال های بسیاری را در نزد اهالی فوتبال و رسانه های گروهی ایجاد کند.

«فجر میثاق» - «فرید»/لیگ سه

لیگ ۳ فوتبال کشور در این سال ها میدانی برای ناکامی و برگشت خوردن تیم های البرزی به استان بوده است. در این فصل هم فجر میثاق به عنوان قهرمان لیگ استان به این مسابقات رفت و پس از آنکه نتواست جواز حضور در دور دوم را کسب کند در اقدامی جالب خیلی سریع امتیاز تیمی دیگر در مرحله دوم لیگ ۳ را خرید تا همچنان خود را در این رقابت ها نگه دارند وبرای رسیدن به لیگ ۲ بجنگند.

البته در این مرحله تیم دیگری از البرز هم به رقابت ها اضافه شد. فرید کرج هم با خرید یک امتیاز به همراه فجر در این مرحله حاضر شده و در جستجوی فرصتی است تا به مراحل بالاتر برسد.

با نگاهی کلی به تحولات فوتبال البرز در حوزه باشگاهی شاهد جهشی محسوس در حوزه کمی هستیم اما به نظر می رسد از بُعد کیفی هنوز تا رسیدن به استانداردها فاصله داریم و باشگاه های البرز همچنان به مانند یک تیم محلی اداره می شوند.

سال جاری شاید از بعد تعداد تیم شاهد یک رشد فزاینده بودیم اما واقعیت آن است که پرفیت های سخت افزاری موجود در استان کفاف این تعداد تیم را نمی دهد ضمن آنکه بخش اعظمی از این باشگاه ها توان مالی شکننده ای دارند و در بسیاری موارد از تامین نیازهای اولیه خود محرومند.

امید می رود در سال آینده و با بررسی عملکرد تیم های البرزی در لیگ های کشوری نقاط ضعف و قوت موجود کارشناسی شود تا ورزش محبوب فوتبال در البرز پس از جدا شدن سایپا به سمت شکل گیری باشگاه های منسجم و اثرگذار حرکت کند.