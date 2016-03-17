موافقت اوباما با تحریم های کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، « باراک اوباما» شب گذشته با صدور دستوری علت تحریم های جدیدکره شمالی را آزمایش های موشکی و هسته ای غیرقانونی این کشور قلمداد کرد.



پیونگ یانگ در دو ماه گذشته یک بمب هیدروژنی آزمایش و یک موشک ماهواره بر به فضا پرتاب کرده است.



واشنگتن که این اقدامات کره شمالی را غیرقانونی می خواند، در سال های گذشته تحریم های مختلفی علیه این کشور وضع، کرده است.



دو هفته پیش شورای امنیت هم با صدور قطعنامه ای محدودیت های تازه برای روابط اقتصادی با پیونگ یانگ ایجاد کرد.



روسیه و چین به عنوان اصلی ترین حامیان کره شمالی اعلام کرده اند که این تحریم ها را اجرا می کنند، اما در عین حال باید تلاش کرد که مسیر دیپلماتیک بسته نشود.