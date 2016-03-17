محدودیت های اعتباری مانع برگزاری برنامه های فرهنگی در کردستان نشد

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی چهارشنبه شب در جشن پایان سال حوزه هنری کردستان که با حضور جمعی از خبرنگاران و هنرمندان برگزار شد، اظهار داشت: در حالی که امسال محدودیتهای مالی مانع فعالیت برخی دستگاههای اداری شد، خشکسالی اعتباری نتوانست قطار تولید حوزه هنری کردستان را متوقف کند.
وی بیان کرد: کردستان دارای ظرفیتها و قابلیتهای زیاد هنری و فرهنگی است و رهبر معظم انقلاب اسلامی به خاطر همین داشتهها، کردستان را استان فرهنگ و هنر خطاب کردند که حوزه هنری با اعتبارات محدود توانسته است بخشی از این استعدادها را به بالفعل تبدیل کند و در کشور بدرخشد.
رئیس حوزه هنری کردستان افزود: در صورتی که اعتبارات بیشتری به حوزه هنری کردستان اختصاص یابد قطعا تولیدات استان در بخش هنری و فرهنگی افزایش مییابد.
وی گفت: در حالی که محدودیتهای مالی مانع فعالیت برخی دستگاههای اداری شد، خشکسالی اعتباری نتوانست قطار تولید حوزه هنری کردستان را متوقف کند و این مدیون زحمات همکاران این مجموعه کوچک ولی چابک است.
مرادی ادامه داد: با وضعیت اعتباری محدود، مردادماه امسال از ۵ کتاب "سلام ای ماه مادرزاد" اثر علیاحسان فریدونی، "پیمانه احساس" اثر طاهره تختی، "آبیتر از آسمان" اثر بهزاد کرمالهی، "حلزون، آن حلزون محزون" اثر رضا کلهر و "با تنهائیت حرف بزن" اثر ناهید حسینپناهی رونمایی کردیم که برای سال آینده هم سه مجموعه را زیر چاپ داریم.
به گفته وی، دو کتاب "حلزون، آن حلزون محزون" و "آبیتر از آسمان" ضمن قرارگیری در ردیف آثار ملی و فاخر، عنوان برتر بخش آفرینشهای ادبی تولیدات مراکز حوزه هنری استانها را به خود اختصاص دادند.
رئیس حوزه هنری کردستان گفت: اعتقاد دارم، کار فرهنگی را نمیتوان در قالب بخشنامه و دستورالعمل پیش برد بلکه کار فرهنگی نیاز به اعتقاد قلبی دارد که کارکنان حوزه فرهنگی کردستان را میتوان مصداق بارز این مهم عنوان کرد.
مرادی در ادامه با قدردانی از حمایتهای مادی و معنوی مسئولان استان، گفت: حوزه هنری به عنوان یک نهاد تخصصی وابسته به هیچ جناح و حزبی نیست و این را در تعامل با هنرمندان و مجموعه فعالیتهایی که انجام میدهد، ثابت کرده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاران خود در حوزه هنری و هنرمندان استان، از خبرنگاران بهخاطر انعکاس فعالیتهای یکساله جاری حوزه هنری قدردانی کرد و گفت: بخشی از موفقیتهای این نهاد در گرو همکاری و تعامل خوب رسانهها و خبرنگاران استان با حوزه هنری است که ما این مهم را ارج مینهیم.
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