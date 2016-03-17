آمار بیكاری در خورستان رو به كاهش است

به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی شامگاه چهارشنبه در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی خوزستان ضمن تشریح اطلاعات و آمار ارائه شده از سوی مركز آمار كشور در خصوص مقایسه آمار در مورد موضوعات مختلف گفت: شاخص های فرابخشی عمدتا در حوزه بیكاری و تورم نشان از رشد قابل ملاحضه ای در این زمنیه دارند. خوشبختانه در انتهای سال به جایگاه مناسبی در كنترل نرخ بیكاری رسیدیم.

وی افزود: آمار بیكاری بانوان در همین بازه زمانی نیز به جایگاه مطلوبی رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان تصریح كرد: نرخ تورم در سال گذشته بهتر مدیریت شده است. ارزش صادرات غیرنفتی نیز با رشد ٧٦ درصدی مواجه شده كه خوشبختانه این مسئله باعث شده فضای اقتصادی استان رونق یابد.

حاجتی اظهار كرد: سهم خوزستان در تولید ناخالص ملی افزایش یافته است. وضعیت فعلی مساحت پدیده های بیابانی، حوزه های مختلفی را تحت تاثیر قرار می دهد و به دلیل اینكه عملكرد مناسبی در استان صورت نگرفته، متاسفانه از وضعیت مناسبی در این خصوص برخوردار نیستیم.



وی تصریح كرد: وضعیت كاركنان دولت در همین بازه زمانی از لحاظ تعداد و سهم هر دو ارتقا رتبه یافته و وضعیت این شاخص نسبت به مقایس كشوری افزایش یافته است. این مسئله باعث شده كه كیفیت خدمات رسانی در كلیه نهاد ها و سازمان های استان افزایش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان اینكه شاخص های موجود در بخش صنعت و معدن نیز دارای وضعیت مطلوبی بوده است، گفت: در حوزه كشاورزی نیز از لحاظ تعداد مزارع كشاورزی آبی، باغی و سرانه های تولید شیر و گوشت قرمز به وضعیت خوبی رسیده ایم تلاش های بسیاری نیز در زمینه افزایش تولید گوشت مرغ برای رسیدن به جایگاه مناسب انجام گرفته است.

حاجتی اظهار كرد: در زمینه وضعیت راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ها و راه های روستایی نیز ارتقا رتبه قابل توجه ای داشته ایم. در انتهای سال ٩٣ به دلیل فعالیت های بسیار خوب صورت گرفته در زمینه بزرگراه ها به رتبه یك كشوری رسیده ایم. از لحاظ تعداد تصادفات نیز در سال ٩١ پنجمین استان كشور بوده ایم اما خوشبختانه در سال ٩٣ به رتبه چشمگیر ١٨ رسیده ایم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان افزود: در مبحث آب و فاضلاب نیز از لحاظ تعداد انشعاب های آب و گسترش شبكه های فاضلاب دارای ارتقای رتبه هستیم. در این زمان به وضعیت مصارف آب از سد های مخزنی توجه فراوانی شده است. امیدوارم بتوانیم با بهبود شیوه ها كیفیت آب استان را افزایش دهیم.

وی با بیان اینكه شاخص تعداد خانواده های روستایی بهره مند از خدمات شركت برق استان تغییری نكرده است، گفت: در بحث ارتباطات نیز ظریب نفوذ تلفن حفظ شده و ظریب نفوذ اینترنت نیز به ٩٢ رسیده است.

