به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اراک همایش ملی صلح و گفتگو در اندیشه امام خمینی(ره) را با هدف؛ تبیین وواکاوی اندیشه های علمی و عملی امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران- در تعامل گفتمانی در عرصه جهانی(مذاهب و ادیان، فرهنگ ها و ملت ها، دولت ها، سازمان ها و نهادهای بین المللی) برپایه محورهای ذیل در سه بخش استادان، کارکنان و دانشجویان برگزار می شود.

محورهای این همایش: الف- مفاهیم و مبادی گفتگو در اندیشه امام خمینی(ره) ب- زمینه ها، شرایط و اقتضائات گفتگو در عرصه های مختلف در اندیشه امام خمینی(ره) ج- آسیب ها و موانع گفتگو در اندیشه امام خمینی(ره) د- عرصه های گفتگو (بین مذاهب و ادیان، فرهنگ و ملت ها، دولت ها و سازمان ها و نهادهای بین المللی) در اندیشه امام خمینی (ره) ه- راهبردها، تاکتیک ها و ابزارهای صلح و گفتگو در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) (پیام به گوباچف، پیام به روحانیت مسیحی، پیام به حجاج و...)

علاقه مندان می توانند مقلات خود را تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۵ به دبیرخانه این همایش واقع در اراک، کیلومتر۲ جاده خمین، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، شهرک دانشگاهی امیرکبیر حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دفتر مطالعات و پژوهشهای فرهنگی ارسال کنند. زمان برگزاری این همایش دهم خرداد ۹۵ می باشد.