خبرگزاری مهر ـ گرو استانها: هتل کاروانسرای مشیر یزد وابسته به آستان مقدس امامزاده جعفر (ع)، نمونهای ارزشمند از یادگارهای معماری قرون گذشته است.
این بنا نشانی از مهمان نوازی مردمان یزد از گذشتههای دور تاکنون دارد زیرا این هتل قبل از اینکه به این شکل پذیرای مسافران باشد، در قالب کاروانسرا، به مسافران و تاجران یزد در گذشته خدمترسانی میکرد.
این هتل، روزگاری نه چندان دور، کاروانسرایی امن برای تجار و اقامتگاهی برای مسافران خسته از رنج راه بوده و اکنون به هتلی زیبا و چشمنواز تبدیل شده است.
اقامت در این بنای کهن یادآور بیتوتههای گرم و صمیمی گذشته است و اقامت در آن، برای هر مسافری، مروری بر گذشته خواهد بود.
این هتل کوچک که در مجموع ۱۹ اتاق و سوئیت دارد، رستورانی زیبا با کاشیکاریهای بینظیر دارد و حوض و سقف گنبدی آن، صرف غذا را دلنشینتر میکند.
این هتل که در واقع سرایی متعلق به دوران کهن بوده و با بازسازی به شکل امروزی در آمده است، از امکانات کامل و مدرن برای اقامت مسافران برخوردار است و هر سال میزبان مسافران و گردشگران داخلی و خارجی است ضمن اینکه گردشگران خارجی علاقهای ویژه به این هتل دارند.
زیبایی خیرهکننده این هتل، مسافران را حتی اگر مقیم آن نباشند، به سوی کارونسرای مشیر میکشاند تا عکسهایی زیبا از خود در کنار معماری زیبای یزد به ثبت برسانند.
اين هتل زيبا در بخشي از بافت تاريخي يزد، در بلوار امامزاده و در نزديكيهاي امامزاده جعفر (ع) در چهارراه بعثت قرار دارد.
