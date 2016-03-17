انتشار زندگينامه مقام معظم رهبری در اسپانيا

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب زندگینامه مقام معظم رهبری با عنوان «از دوران طلبگی تا رهبری عالی» توسط انتشارات «ماندالا» در شهر مادرید چاپ و منتشر شد. این کتاب مدخل «مقام معظم رهبری» از دایرةالمعارف بزرگ اسلامی تألیف علی‌اکبر ولایتی است که توسط رایزنی فرهنگی كشورمان به زبان اسپانیایی ترجمه و در اختیار ناشر اسپانیایی قرار داده شده است.

«از دوران طلبگی تا رهبری عالی» در ۱۵۵ صفحه با مقدمه‌ای از علیرضا اسماعیلی، رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا، در سه فصل زندگینامه، آثار و دوران رهبری، به معرفی مقام معظم رهبری پرداخته است.

انتشارات «ماندالا» ار ناشران معتبر کشور اسپانیاست که کتاب‌های بسیاری را در حوزه اسلام‌شناسی به چاپ رسانده است.