  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۳

انتشار زندگينامه مقام معظم رهبری در اسپانيا

انتشار زندگينامه مقام معظم رهبری در اسپانيا

به همت رایزنی فرهنگی ایران در اسپانیا، کتاب زندگینامه مقام معظم رهبری با عنوان «از دوران طلبگی تا رهبری عالی» توسط انتشارات «ماندالا» در شهر مادرید چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب زندگینامه مقام معظم رهبری با عنوان «از دوران طلبگی تا رهبری عالی» توسط انتشارات «ماندالا» در شهر مادرید چاپ و منتشر شد. این کتاب مدخل «مقام معظم رهبری» از دایرةالمعارف بزرگ اسلامی تألیف علی‌اکبر ولایتی است که توسط رایزنی فرهنگی كشورمان به زبان اسپانیایی ترجمه و در اختیار ناشر اسپانیایی قرار داده شده است.

«از دوران طلبگی تا رهبری عالی» در ۱۵۵ صفحه با مقدمه‌ای از علیرضا اسماعیلی، رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا، در سه فصل زندگینامه، آثار و دوران رهبری، به معرفی مقام معظم رهبری پرداخته است.

انتشارات «ماندالا» ار ناشران معتبر کشور اسپانیاست که کتاب‌های بسیاری را در حوزه اسلام‌شناسی به چاپ رسانده است.

 

کد مطلب 3582245
خداداد خادم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها