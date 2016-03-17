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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۵

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اردبیل:

بسته‌های حمایتی هلال‌احمر در اردبیل توزیع می‌شود

بسته‌های حمایتی هلال‌احمر در اردبیل توزیع می‌شود

اردبیل – مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل از توزیع بسته‌های حمایتی این نهاد خدمت رسان در بین خانواده‌های نیازمند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی پیش از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه سرکشی به سرای سالمندان اردبیل تصریح کرد: هلال‌احمر خود را موظف به التیام آلام بشری می‌داند.

وی افزود: در هر کجا انسان نیازمندی وجود داشته باشد هلال‌احمر حمایت خود را دریغ نمی‌کند و در این خصوص از ظرفیت خیرین نیز برای حمایت از اقشار نیازمند استفاده می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان به اجرای طرح فرشتگان رحمت تا ۱۵ فرودین ماه در استان اشاره کرد و متذکر شد: در قالب این طرح کمک‌های خیری به خانواده‌های نیازمند اهدا می‌شود.

غیبی تأکید کرد: این طرح در قالب طرح داوطلبان هلال‌احمر استان اجرا شده و تمامی هدایا و کمک‌های خیرین در بین خانواده‌های نیازمند به ویژه در آستانه عید و در تعطیلات توزیع می‌شود.

وی از جمله اهداف این طرح را کاهش آسیب‌ها در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: به هر طریق ممکن هلال‌احمر در کاهش آسیب‌ها مشارکت فعال دارد و از طرح‌های مختلف استقبال می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان با تأکید به شناسایی خانواده‌های نیازمند متذکر شد: خیرین علاقه مند می‌توانند هدایای خود را جهت توزیع در اختیار هلال‌احمر قرار دهند.

وی همچنین از اجرای طرح نیابت در استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح از سرای سالمندان و بیماران عیادت به عمل آمده و با خانواده شهدا دیدار خواهیم کرد.

کد مطلب 3582246
محمد میرزایی ناطق

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