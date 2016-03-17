به گزارش خبرنگار مهر، بهرام غیبی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه سرکشی به سرای سالمندان اردبیل تصریح کرد: هلالاحمر خود را موظف به التیام آلام بشری میداند.
وی افزود: در هر کجا انسان نیازمندی وجود داشته باشد هلالاحمر حمایت خود را دریغ نمیکند و در این خصوص از ظرفیت خیرین نیز برای حمایت از اقشار نیازمند استفاده میشود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان به اجرای طرح فرشتگان رحمت تا ۱۵ فرودین ماه در استان اشاره کرد و متذکر شد: در قالب این طرح کمکهای خیری به خانوادههای نیازمند اهدا میشود.
غیبی تأکید کرد: این طرح در قالب طرح داوطلبان هلالاحمر استان اجرا شده و تمامی هدایا و کمکهای خیرین در بین خانوادههای نیازمند به ویژه در آستانه عید و در تعطیلات توزیع میشود.
وی از جمله اهداف این طرح را کاهش آسیبها در سطح جامعه عنوان کرد و افزود: به هر طریق ممکن هلالاحمر در کاهش آسیبها مشارکت فعال دارد و از طرحهای مختلف استقبال میکند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با تأکید به شناسایی خانوادههای نیازمند متذکر شد: خیرین علاقه مند میتوانند هدایای خود را جهت توزیع در اختیار هلالاحمر قرار دهند.
وی همچنین از اجرای طرح نیابت در استان خبر داد و گفت: در قالب این طرح از سرای سالمندان و بیماران عیادت به عمل آمده و با خانواده شهدا دیدار خواهیم کرد.
نظر شما