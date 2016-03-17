سفر«پرویز مشرف» به دبی لغو شد

به گزازش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «پرویز مشرف» رئیس جمهور اسبق پاکستان که قرار بود برای درمان کمر درد خود با پرواز شماره «AK ۶۱۱» هواپیمایی امارات از کراچی به دبی سفر کند، سفرش با این هواپیما لغو شد.

قرار است پرویز مشرف با آمبولانس هوایی یا هواپیمایی اختصاصی به دبی منتقل شود و یک تیم پزشکی نیز وی را در این سفر همراهی کنند.

لازم به ذکر است دیروز جلسه ای به سرپرستی «انور اظهر جمالی» قاضی ارشد دادگاه عالی پاکستان و با حضور «فروغ نسیم» وکیل پرویز مشرف برگزار شد. وکیل پرویز مشرف در این جلسه گفت: پرویز مشرف به شدت بیمار است و باید برای درمان بیماری خود به خارج از پاکستان سفر کند به همین دلیل باید به وی اجازه سفر به خارج از کشور داده شود.

دادگاه عالی پاکستان با بررسی پرونده پزشکی پرویز مشرف و نیز دلایلی که وکیل وی در دادگاه ارایه داد به «پرویز مشرف» اجازه داد برای درمان بیماری خود به خارج از کشور سفر کند.

کوتاهی در فراهم آوردن امنیت جان «بی نظیر بوتو» نخست وزیر اسبق پاکستان در سال ۲۰۰۷ میلادی و نیز صدور حکم حمله به «لال مسجد» اسلام آباد از جمله اتهاماتی است که پرویز مشرف با آن مواجه است اما وی به بهانه بیماری تا حال در هیچ یک از دادگاههای که برای رسیدگی به اتهاماتش در پاکستان برگزار شده است شرکت نکرده است.

«خورشید شاه» رهبر حزب مخالف و از رهبران حزب مردم در واکنش به رفع ممنوع الخروجی پرویز مشرف گفته است: به نظر می رسد نیروهایی فراتر از ماده ۶ قانون اساسی پاکستان وجود دارند که قصد دارند با رفع ممنوع الخروجی «پرویز مشرف» از کشور به رهایی وی کمک کنند.