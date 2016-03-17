اجرای پروژه های شهری شرق پایتخت در تعطیلات نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بهمن نوری در آیین تجلیل از خدمات دبیران شورایاری محلات ۱۳ گانه منطقه ۸، افزود: بسیاری از طرح های در حال اجرای شهرداری در منطقه با استفاده از نظرات و همفکری اعضای شورایاری ها و مدیران محله ها اجرا شده است که این موضوع تاثیر به سزایی در بهبود خدمات رسانی شهرداری به شهروندان داشته است.

وی با اشاره به اینکه در منطقه دلیلی برای کار نکردن نداریم اضافه کرد:انتخاب افراد متخصص در شورایاری ها و تعامل مناسب منتخبان با شهرداری باعث شده است بسیاری از مشکلاتی که در محله ها وجود دارد با نگاهی دقیق و کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد و برای برطرف کردن این مشکلات اقدامات خوبی انجام شود.

شهردار منطقه ۸ با بیان اینکه بازدید از وضعیت محله ها و تصویب طرح های مختلف برای جلب رضایت شهروندان از رویکردهای شهرداری است گفت: در این بازدیدها تلاش شد از دادن وعده های که قادر به تحقق آن نبودیم خودداری کنیم و به این دلیل اغلب مصوبات و وعده های داده شده محقق شده است.

نوری یادآور شد: برخی مصوبات مانند جا به جایی سرای محله کرمان و سرای محله مداین به دلیل وجود معارض هنوز اجرایی نشده است و انتظار می رود با کمک شورایاران و مذاکره با معارضان، سال اینده این مصوبات نیز اجرایی شود.

به گفته وی، اجرای برخی مصوبات نیازمند تامین اعتبار، زمان کافی و نیز برخی مقدمات ضروری در سیستم اداری است و در سال آینده بخشی از مصوباتی که هنوز اجرایی نشده است عملیاتی می شود.

ایجاد قطب مذهبی در منطقه

شهردار منطقه ۸ در ادامه با اشاره به مهمترین رویداد فرهنگی منطقه در سال ۹۴ گفت: تشییع و تدفین باشکوه ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس در منطقه مهمترین رویداد فرهنگی منطقه در سال گذشته بود که این موضوع با کمک و تعامل شورایاران انجام شد.

نوری اضافه کرد: مزار شهدای گمنام در بوستان فدک امروز به قطب فعالیت های فرهنگی و مذهبی منطقه تبدیل شده است به گونه ای که اینک عزاداران و دسته های سینه زنی که تا پیش از این مکانی برای تجمع خود نداشتند به این مزار می روند و با گرامیداشت یاد شهدا مراسم خود را برگزار می کنند.

وی از شورایاران خواست به رونق این مکان فرهنگی و مذهبی توجه کنند و محوریت برنامه های خاص خود را در کنار مقبره الشهدای منطقه قرار دهند.

شهردار منطقه ۸ در ادامه با اشاره به اجرای طرح های عمرانی در منطقه گفت: تلاش می کنیم با استفاده از فرصت تعطیلات نوروزی و کاهش تردد مردم در خیابان ها، روند اجرای طرح های شهری در منطقه سرعت بیشتری پیدا کند.

نوری اظهار داشت: یکی از مهمترین طرح های عمرانی در حال اجرای منطقه تقاطع غیرهمسطح جانبازان - امام علی (ع) است که در ایام نوروز عرشه این تقاطع نصب می شود و انتظار داریم با اجرای این طرح در مدت تعیین شده این تقاطع غیر همسطح به بهره برداری برسد.