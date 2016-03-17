عدم حضور نظامی اروپا در سوریه/بهترین راهکار گفتگوی سوری-سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، « فدریکا موگرینی» در ادامه سخنانش اظهار داشت: تنها راه حل بحران سوریه راه حل سیاسی است و راه نظامی برای آن وجود ندارد.



موگیرینی در ادامه افزود: اتحادیه اروپا در این بحران در زمینه انسانی فعالیت داشته است و از ابتدا تصمیم گرفت که در زمینه نظامی وارد بحران سوریه نشود.



مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد: بیشتر طرفهای سوری متوجه شده اند که گفتگوی سوری - سوری بهترین راه حل است و باید به دنبال بازسازی جامعه و نهادها باشند.