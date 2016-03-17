وضعیت رزرو اینترنتی اسکان فرهنگیان/ زمان پذیرش مسافران نوروزی

حمید سیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تعداد رزرو اسکان نوروزی گفت: رزرو حداقل ۲۰ درصد فضاهای موجود از نهم اسفند ماه آغاز شد و تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ ادامه داشت.

وی افزود: تعداد ۱۷ هزارو ۴۹۹ رزرو اینترنتی تا روز ۲۵ اسفند توسط فرهنگیان انجام شده است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: تعداد ۸۱ هزار و ۵۸۴ نفر فرهنگی به همراه خانواده هایشان در ۱۸ هزار و ۴۷۴ اتاق رزرو شده اسکان خواهند داشت.

سیاری با اشاره به مبلغ خالص در آمد رزرو اسکان نوروزی فرهنگیان گفت: ۸میلیاردو ۳۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مبلغ خالص درآمد رزرو اینترنتی اسکان نوروزی فرهنگیان در اسفندماه سال جاری شده است.

وی با بیان اینکه تعرفه‌های اسکان در مقایسه با سال گذشته هیچ افزایشی نداشته است، گفت: بیمه حوادث و مسئولیت مدنی برای عوامل اجرایی و میهمانان به شکل متمرکز پیش‌بینی شده است.

سیاری با اشاره به تعرفه اسکان بیان کرد: برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته و خانواده درجه یک آنها برای یک تا ۵ نفر به ازای هر شب کلاس ویژه هزینه ۲۵ هزار تومان، گروه الف ۲۲ هزار تومان، گروه ب ۱۶ هزار تومان، گروه ج ۱۲ هزار تومان و برپایی چادر ۶ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص نحوه پذیرش مهمانان نیز خاطرنشان کرد: ستاد اسکان مکلف به سرویس دهی به فرهنگیان و خانواده درجه یک (پدر، مادر، همسر و فرزندان تحت تکفل) آنان شده است. اسکان بستگان درجه یک فرهنگیان با ارائه کارت شناسایی فرهنگی یا حکم کارگزینی و شناسنامه حتی الامکان با حضور شخص فرهنگی امکانپذیر است.

وی ادامه داد: در صورت وجود ظرفیت و عدم وجود متقاضی فرهنگی، ستادهای اسکان می‌توانند بر اساس تشخیص اعضای ستاد نسبت به پذیرش مسافرین غیرفرهنگی (کارکنان دولت و مشاغل آزاد) اقدام کنند.

به گفته سیاری مدت زمان اسکان مهمانان در مدارس موردنظر سه روز بوده و در صورت وجود ظرفیت با تایید پایگاه اسکان این مدت قابل تمدید است.

وی یادآور شد: پذیرش مسافران فرهنگی در ایام نوروز از عصر ۲۸ اسفند آغاز و تا ۱۲ فروردین ماه ادامه دارد.

سیاری با بیان اینکه مدارس تحت پوشش ستاد اسکان به چهار دسته تقسیم می‌شوند، گفت: مدارس گروه ویژه دارای اتاق‌های مجهز به تخت، فرش، یخچال، تلویزیون، وسایل گرمایشی و سرمایشی، پتو و بالش است. (حمام و آشپزخانه مشترک)‌ مدارس گروه الف دارای اتاق‌های مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل خنک کننده و گرمازا، یخچال و تلویزیون اختصاصی باشد (حمام و آشپزخانه مشترک)،مدارس گروه ب دارای اتاق‌هایی مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل خنک کننده و گرمازا باشد. (یخچال،‌ تلویزیون، حمام و آشپزخانه به صورت مشترک باشد) و همچنین مدارس گروه ج دارای اتاق‌های مجهز به فرش یا موکت و حتی الامکان پتو بوده و یخچال، اجاق گاز و تلویزیون به صورت مشترک است.

سیاری یادآور شد: تمام مقدمات برای پذیرش حضوری از قبیل سامانه،پایگاه ها و مدارس برای ارایه خدمات به فرهنگیان از ۲۶ اسفند ۹۴ تا ۱۲ فروردین ۹۵ نیز فراهم شده است.