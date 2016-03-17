کولاک جاده چالوس را مسدود کرد/بارش برف در محورهای ۱۱ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره وضعیت جوی جاده‌های کشور گفت: برابر گزارش‌های دریافتی هم اکنون در اکثر محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی بارش برف گزارش شده است.

وی افزود: همچنین در محورهای اردبیل خلخال و سرچم و اردبیل سراب و اسالم خلخال در استان اردبیل، محورهای چمن بید جنگل گلستان و بجنورد اسفراین، در استان خراسان شمالی، محورهای آستارا اردبیل و اسالم خلخال در استان گیلان، محورهای پاوه و سنقر در استان کرمانشاه، محورهای دیواندره، سقز و مریوان در استان کردستان و گردنه اسد آباد در استان همدان نیز با بارش برف گزارش شده است.

رحمانی گفت :در اکثر محورهای استانهای گیلان، کرمانشاه، مازندران، گلستان، همدان و همچنین محور پارس آباد در اردبیل، محور قزوین همدان در همدان نیز بارش باران اعلام شده است.لازم است رانندگان برای رانندگی در جاده‌های برفی و بارانی مقررات مربوط به رانندگی در این شرایط را رعایت کرده و تجهیزات کافی به همراه داشته باشند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در اکثر محورهای استان خراسان شمالی مه گرفتگی همراه با کاهش دید گزارش شده است، افزود: سایر محورهای مواصلاتی از جوی آرام برخوردارند.

رحمانی همچنین از انسداد محور کرج - چالوس به دلیل بروز کولاک خبر داد و گفت: در جاده‌های خروجی از کلانشهرها و شهرها حجم تردد بالاست اما گره ترافیکی خاصی در جاده‌های کشور گزارش نشده است.