پیروزی قاطعانه گلدن استیت مقابل نیویورک نیکس/برد میلیمتری کلیولند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بسکتبال گلدن استیت واریرز بامداد امروز پنجشنبه در ادامه رقابتهای حرفه ای NBA برابر نیویورک نیکس برتری قاطعانه 121 بر 85 را رقم زد. در این بازی استفان کوری 34 امتیاز برای واریرز کسب کرد. در آنسوی میدان هم کارملو آنتونی نتوانست بیشتر از 18 امتیاز برای نیکس بدست آورد.
تیم کلیولند کاوالیرز هم در حالی که لبرون جیمز را در اختیار نداشت مقابل دالاس ماوریکس 99 بر 98 برنده شد. کایری اروینگ با کسب 33 امتیاز نقش مهمی در پیروزی تیم کلیولند داشت.
نتایج سایر دیدارها:
* بوستون سلتیکس 109 - اوکلاهما سیتی ثاندر 130
* شارلوت بابکتس 107 - اورلاندو مجیک 99
* واشنگتن ویزاردز 117 - شیکاگو بولز 96
* دیترویت پیستونز 114 - آتلانتا هاوکس 118
* ممفیس گریزلیز 108 - مینه سوتا تیمبر وولوز 114
* هوستون راکتس 106 - لس آنجلس کلیپرز 122
* ساکرامنتو کینگز 108 - نیواورلینز پلیکانز 123
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