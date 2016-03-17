محور کندوان بازگشایی شد/ ترافیک سنگین در محور هراز

به گزارش خبرنگار مهر، محور کندوان که از ساعت ۳ صبح به دلیل به علت بارش شدید برف و کولاک مسدود شده بود، هم اکنون بازگشایی شده است. وضعیت ترافیکی جاده ها هم نشان می‌دهد که در حال حاضر محورهای واوان - اسلامشهر، ساوه - تهران (ابتدای آزادراه) و تهران - پاکدشت در استان تهران با ترافیک نیمه سنگین و در استان مازندران محورهای کرج - مرزن آباد، بابل - آمل (بزرگراه)، کمربندی نوشهر - چالوس و پلور - گزنک با ترافیک نیمه سنگین و محور هراز حدفاصل امامزاده هاشم -پلور و سه راهی لاسم - سنگچال با ترافیک سنگین روبرو هستند.

همچنین در استان گیلان انتهای آزادراه قزوین - رشت در محور رودبار - منجیل ترافیک سنگین گزارش شده است. در استان البرز محورهای کرج - چالوس (سد کرج) و کرج - چالوس مقطع پوركان را ترافیک نیمه سنگین و آزادراه تهران - کرج پل کلاک و آزادراه کرج - قزوین (گلشهر) با ترافیک سنگین مواجه است. در استان قم هم قم - سلفچگان (طلاب)، قم - کاشان (کمربندی قم)، آزادراه تهران - قم (علی آباد) و سلفچگان - راهجرد با ترافیک نیمه سنگین روبرو است.

براین اساس در محورهای گچساران - نورآباد وفیروزآباد - کوار (سه راه میمند) در استان فارس ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در استان آذربایجان شرقی محور تبریز - اهر با ترافیک نیمه سنگین و کلیبر - جانانلو با ترافیک سنگین روبرو است.

در آذربایجان غربی محورهای میاندوآب - مهاباد، رشکان – سه راهی حیدر آباد و سه راهی حیدر آباد – سه راهی محمد یار ترافیک سنگین است.

براساس این گزارش به رانندگان توصیه میشود که به دلیل برودت دما و بارش برف از تردد شبانه در محورهای آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل خودداری کنند ضمن آنکه حتما زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

محدودیت‌های ترافیكی ایام نوروز ۱۳۹۵

با توجه به حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز ۹۵ و به منظور افزایش ظرفیت تردد در محورهای مواصلاتی، تسهیل در عبور و مرور و ارتقای ضریب ایمنی از مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ الی ۹۵/۱/۱۵ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عبور و مرور به شرح زیر اجرا خواهد شد.

الف -‌كلیات

۱- عبور و مرور انواع موتور سیكلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها و بزرگراهها و محورهایی كه ضرورت ایجاب کند ممنوع خواهد بود.

۲- در تمامی محورهای برون شهری كه در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیكی برای انواع تریلر و كامیون اعمال می گردد، عبور و مرور انواع تریلر، كامیون و تانكرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل نقلیه فقط در راههایی اعمال می گردد كه مقررات یكطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

۳- تردد انواع تریلر، كامیون و كامیونت در تاریخ ۹۵/۰۱/۱۳ در كلیه محورهای برون شهری كشور ممنوع میباشد.

۴- تردد كامیون های حامل كود شیمیایی در ایام تعطیلات نوروز به جزتاریخ های ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین ۱، ۱۲ و ۹۵/۰۱/۱۳ با رعایت مقررات و ضوابطدر جاده های سراسر كشور به جز محورهای هراز و كندوان بلامانع است. ‌

ب- عملیات اجرایی

۱- محور كرج – چالوس

۱-۱- تردد انواع تریلر، كامیون و كامیونت كماكان در محور كرج – چالوس و بالعكس ممنوع است.

۱-۲- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۷و ۹۴/۱۲/۲۸ الی ۰۶:۰۰ روز بعد از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۰۶:۰۰ روز بعد از میدان امیركبیر كرج به سمت مرزن آباد بصورت یكطرفه است.

۱-۳- تردد انواع وسایل نقلیه در محور كرج – چالوس از ساعت ۱۲:۰۰ روزهای ۴، ۶، ۱۳ و ۹۵/۱/۱۴ الی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد روزهای بعد از كرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۰۳:۰۰ بامداد روزهای بعد از مرزن آباد به سمت كرج به صورت یكطرفه خواهد بود.

‌ ۲- محور هراز

۲-۱- تردد انواع تریلر در محور هراز كماكان ممنوع است.

۲-۲- تردد انواع كامیون و كامیونت از ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد مورخ ۹۵/۱/۸ و از ساعت ۰۸:۰۰ صبح مورخ ۹۵/۱/۱۱ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد مورخ ۹۵/۱/۱۵ از تهران به آمل و بالعكس ممنوع است.

۲-۳- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت ۱۳:۰۰ روزهای ۵، ۶، ۱۲، ۱۳ و ۹۵/۱/۱۴ الی ۰۲:۰۰ بامداد روزهای بعدی از رودهن به آب اسك ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۰۰ روزهای فوق الی ۰۲:۰۰ بامداد روزهای بعدی از آب اسك تا رودهن (محدوده مشاء) ‌ بصورت یكطرفه خواهد بود.

۳- محور فیروز كوه

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۸:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ الی ساعت ۰۲:۰۰ بامداد روز یكشنبه مورخ ۹۵/۱/۸ و از ساعت ۰۸۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۱/۱۱ الی ساعت ۱۲۰۰ ظهر روز یكشنبه مورخ ۹۵/۱/۱۵ از تهران به قائم شهر و بالعكس ممنوع است.

۴- آزاد راه كرج – قزوین

تردد انواع تریلر و كامیون در مسیر شرق به غرب از ساعت ۱۲۰۰ ظهر الی ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۶۰۰ صبح الی ۲۴۰۰ مورخ ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین ۱۳ و ۹۵/۱/۱۴ از مسیر غرب به شرق ممنوع می‌باشد.

۵- محور قدیم قزوین – رشت

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ الی ساعت ۰۱۰۰ بامداد مورخ ۹۵/۱/۱ و از ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۴ الی ساعت ۰۱۰۰ مورخ ۹۵/۱/۷ و از ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۱ الی ساعت ۰۱۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۵ از قزوین به رشت و بالعكس ممنوع است.

۶- محور قدیم ساوه همدان

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۶۰۰ صبح الی ۲۴۰۰ مورخ۲۷ و ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین ۱۳ و ۹۵/۱/۱۴ از محورهای فوق ممنوع است.

۷- محورهای اردبیل – آستارا، اردبیل – سرچم و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین ۱۳ و ۹۵/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۸- محورهای اردبیل – سراب، اردبیل – خلخال و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۹- محورهای مشهد – قوچان، مشهد – سبزوار، مشهد- تربت حیدریه و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روز ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۰- محور گلوگاه – گرگان- جنگل گلستان- چمن بید و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روز ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و ۶، ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۱- محورهای بانه – سقز- سنندج و مریوان – سنندج و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین روزهای ۱۲، ۱۳و ۹۵/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۲- محورهای یزد – طبس، دیهوك – كرمان و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۱۰۰ روزهای ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین روزهای ۱۲، ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۳- محور شیروان – بجنورد- چمن بید – جنگل گلستان و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روز ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۶۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و۶، ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۴- محورهای اصلی استان بوشهر

تردد انواع كامیون های كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷۰۰ صبح مورخ ۹۴/۱۲/۲۸ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ در محورهای اصلی استان بوشهر ممنوع است.

۱۵- محورهای پل دختر – اسلام آباد و پلدختر – اندیمشك

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ روزهای ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین روزهای ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۶- محورهای یاسوج – اصفهان، یاسوج – بابا میدان، گچساران – باشت و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ مورخ ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ همچنین روزهای ۵، ۶، ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۷- محورهای سلفچگان – قم، جاده قدیم كاشان – قم، آزادراه كاشان – قم، جاده قدیم تهران – قم و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای ۶، ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۸- محورهای بندرعباس – سیرجان، انار – شهربابك و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۹۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای ۲۷ و ۹۴/۱۲/۲۸ و همچنین روزهای ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۱۹- محورهای سیرجان – بافت، جیرفت – بندرعباس و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴۰۰ روزهای ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۰ – محور گچساران – بهبهان – رامهرمز

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۲۸، ۹۴/۱۲/۲۹ و ۱۲، ۹۵/۰۱/۱۳ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۱- محور ایذه – شهركرد و بالعكس

۲۱-۱- تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۲۸، ۹۴/۱۲/۲۹ و ۱۲، ۹۵/۰۱/۱۳ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۱۲۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۱-۲- تردد كلیه اتوبوس های كاروان راهیان نور از مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ لغایت ۹۵/۱/۱۵ در محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر اهواز – اندیمشك – خرم آباد- الیگودرز – اصفهان – شهركرد بعنوان مسیر جایگزین معرفی می گردد.

۲۲- محور جیرفت – بم – كرمان و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۷۰۰ الی ۲۴ روزهای ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محور فوق ممنوع می‌باشد.

۲۳- محور زابل – زاهدان و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۰۸۰۰ الی ۲۲۰۰ روز ۹۴/۱۲/۲۷ و همچنین ۹۵/۱/۰۶ از محور فوق ممنوع است.

۲۴ - محورهای اصفهان – بروجن – لردگان – ایذه، لردگان – یاسوج و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین روزهای ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محور فوق ممنوع است.

۲۵ - محورهای اصلی استان اصفهان

تردد انواع تریلر و كامیون های كمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت ۰۷۰۰ صبح مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ الی ساعت ۲۴ مورخ ۹۵/۱/۶ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ صبح مورخ ۹۵/۱/۱۲ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ در محورهای اصلی استان اصفهان ممنوع است.

۲۶- محورهای نائین –خور – طبس، نائین – جندق - دامغان

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۲۳۰۰ الی ساعت ۰۷۰۰ صبح روز بعد در مورخ ۲۷، ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و همچنین ۵، ۶، ۱۲ و ۹۵/۱/۱۳ در محورهای فوق ممنوع است.

۲۷- محور بجنورد - اسفراین

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و ۱۲، ۹۵/۱/۱۳ در محور فوق ممنوع است.

۲۸- محورهای شیراز – نورآباد- گچساران، شیراز – كازرون – بوشهر و بالعكس

تردد انواع تریلر و كامیون از ساعت ۱۲۰۰ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۷ و از ساعت ۰۷۰۰ الی ساعت ۲۲۰۰ روزهای ۲۸ و ۹۴/۱۲/۲۹ و ۵، ۶، ۱۲، ۹۵/۱/۱۳ در محور فوق ممنوع است.

۲۹- محدودیت های جابجایی محمولات ترافیكی

جابجایی محمولات ترافیكی كه از قبل پروانه عبور اخذ كرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت ۱۴۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ تا ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۵/۱/۷ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۱ تا ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ ممنوع است. شایان ذكر است برای روزهای ۸، ۹، ۹۵/۱/۱۰ صرفاً برای محمولات ترافیكی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مراجع صادر كننده مجوز عبور محموله صادر می گردد.

۳۰- محدودیت های خودروهای ترانزیت حامل مواد سوختی

ورود كلیه خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل كشور از ساعت ۰۷۰۰ روز مورخ ۹۴/۱۲/۲۶ تا ساعت ۲۴۰۰ روز مورخ ۹۵/۱/۶ و همچنین از ساعت ۰۷۰۰ روز ۹۵/۱/۱۲ الی ساعت ۲۴۰۰ مورخ ۹۵/۱/۱۴ ممنوع می باشد، مضافا به اینكه خودروهای مذكور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال ۱۳۹۵ صرفا در ساعات روز، مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل مذكور از مقررات مندرج در ردیف ۲ بند الف – كلیات (درصفحه یك) مستثنی است.

۳۱- اعمال محدودیت های پیش بینی نشده

در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استانها به منظور كنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه روسای قرارگاههای پلیس راه استان با هماهنگی پلیس راه ناجا و بصورت مقطعی و منطقه ای تصمیمات مقتضی اتخاذ می نمایند.