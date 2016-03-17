احداث نگارخانه های استاندارد از مطالبات فرهنگی مردم شهرضا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جعفری صبح پنجشنبه با بیان این مطلب در مراسم رونمایی از کتاب جامع گلستان شعر و ادب شهرضا اظهار کرد: شهرضا از گذشته های دور مهد زایش و پرورش هنرمندان، فرهیختگان و عالمان برجسته و والامقام بوده است و این انسان های متعالی در گذر دوران به اسناد هویتی این دیار در نقاط مختلف جهان تبدیل شده اند.

وی افزود: از اوایل سالجاری سیاست محوری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا برمبنای پیوند فرهنگ و هنر با اصل شادابی و نشاط اجتماعی متمرکز شده و در نتیجه ده ها برنامه خرد و کلان در راستای تحقق این هدف بزرگ در ماه های گذشته تدوین و اجرایی شده است.

جایگاه برجسته فرهنگ مکتوب در تاریخ شهرضا

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا با بیان اینکه تالیف آثار ارزشمند علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی از مهم ترین ارکان فعالیت فرهیختگان این دیار محسوب می شود، متذکر شد: یکی از برنامه های جامع اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرضا برپایی مراسم رونمایی از آثار مولفان شهرستان است که در همین راستا شاهد رونمایی از اثر فاخر گلستان شعر و ادب شهرضا که به همت مرحوم منوچهر نعیم در سال های گذشته تدوین شده، هستیم.

وی اضافه کرد: گنجینه بزرگ آثار تالیفی و ترجمه ای مولفان و نویسندگان شهرضا امروز به عنوان یک سند فاخر هویتی برای اهالی این کهن دیار به شمار می رود و انتظار می رود با حمایت مجموعه مسئولان شاهد تکمیل این گنجینه بزرگ باشیم.

اهتمام به ارائه آثار فرهنگی و هنری در شهرضا مبتنی برسلایق مختلف

جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه عرضه آثار و محصولات فرهنگی و هنری باید مبتنی بر سلایق مختلف در جامعه باشد، بیان داشت: به طور مثال در طول سال ۱۳۹۴ شاهد برگزاری چندین برنامه مفید و سازنده موسیقایی در شهرضا برمبنای سبک و شیوه های مختلف بوده ایم که این حاکی از احترام به مخاطبان با رویکردهای مختلف در حوزه فرهنگ و هنر شهرضا است.

وی با بیان اینکه شهرضا در حوزه هنرهای نمایشی از سابقه تاریخی درخشانی برخوردار است، عنوان کرد: در همین راستا نسبت به حمایت همه جانبه از هنر تئاتر و سایر هنرهای نمایشی در شهرضا اقدام شده است و انتظار می رود با عزم واراده هنرمندان و مسئولان امر شاهد تقویت زیرساخت ها در این حوزه خطیر باشیم.

حمایت های مداوم فرماندار شهرضا از اصحاب و فرهنگ و هنر در سالجاری

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرضا با تشریح اهمیت عزم همگانی برای تحقق اهداف بزرگ فرهنگی و هنری در این شهرستان گفت: باید به این موضوع مهم اذعان کنیم که فرماندار شهرضا همواره در جهت پیگیری مطالبات و نیازمندی های اصحاب فرهنگ و هنر فعالیت های قابل توجهی داشته و امیدواریم در سال آینده شاهد تداوم این روند سازنده باشیم.

وی با اشاره به اینکه برخورداری از فضاهای مناسب با رویکرد وکاربری فرهنگی و هنری از مهم ترین نیازمندی های جامعه است، عنوان کرد: احداث نگارخانه های استاندارد به منظور امکان نمایش آثار فاخر هنرمندان برجسته شهرستان از مهم ترین مطالبات فرهنگی شهروندان به شمار می رود که باید در راستای تحقق آن سیاست گذاری های مطلوب داشته باشیم.

لزوم ارتقای جایگاه شهرضا در رسانه ها و مطبوعات

جعفری با اشاره به اینکه خبرنگاران و اهالی رسانه به عنوان بخشی از پیکره خانواده بزرگ فرهنگ و هنر در شهرضا به شمار می روند، تصریح کرد: در همین راستا از مجموعه خبرنگاران و اصحاب رسانه انتظار می رود در سال آینده با اهتمام و جدیت در راستای انعکاس هویت فرهنگی و هنری شهرضا در سطح رسانه ها و مطبوعات مختلف اقدام کنند.