ستاد تسهیلات خدمات سفر هرمزگان در ورودی شهر بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد پویافر فرماندار بندرعباس صبح پنجشنبه در آئین افتتاح این ستاد با بیان اینکه در شهر بندرعباس ۱۰ بوستان برای اسکان مسافران نوروزی آماده شده است، عنوان کرد: ۴۰۰ کلاس درس نیز در بندرعباس برای پذیرش گردشگران در نظر گرفته شده و همچنین ظرفیت چهار هزار و ۲۰۰ تخت در هتل ها و مهمان پذیرهای استان وجود دارد.

وی ادامه داد: در ستاد خدمات سفر در ورودی شهر بندرعباس دستگاه های خدمات رسان در تعطیلات نوروز مستقر هستند و کار اطلاع رسانی به گردشگران را انجام می دهند.

فرماندار بندرعباس افزود: در این ستاد راهنمایی ها و اطلاعات مورد نیاز مسافران به آنان ارائه می شود و تمهیدات لازم جهت اسکان و ارائه خدمات به گردشگران نوروزی در نظر گرفته شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس نیز در این مراسم بیان داشت: اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان توسط شهرداری برای بازسازی و زیباسازی ستاد خدمات سفر در ورودی شهر بندرعباس هزینه شده است.

حسین رنجبر افزود: سه هزار نفر از پرسنل شهرداری بندرعباس در تعطیلات نوروز خدمات رسانی به گردشگران را انجام می دهند.

هرمزگان مرکز گردشگری محسوب می شود

جاسم جادری استاندار هرمزگان نیز در مراسم افتتاح ستاد تسهیلات خدمات سفر استان هرمزگان در ورودی شهر بندرعباس با بیان اینکه سال ۹۴ سالی پرافتخار برای ایران اسلامی بود، عنوان کرد: در این سال علاوه بر اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها، انتخاباتی با شکوه و سالم برگزار شد که خوشبختانه صحت انتخابات در هر سه حوزه انتحابیه استان هرمزگان نیز مورد تایید قرار گرفت و این امر نشان دهنده سلامت انتخابات است.

وی ادامه داد: در همه زمینه ها شاهد خدمات رسانی به مردم هستیم و کارهای بزرگی در زمینه های مختلف از جمله کارهای عمرانی و سرمایه گذاری در هرمزگان صورت گرفته است.

استاندار هرمزگان افزود: استان هرمزگان در بسیاری زمینه های جز ۱۰ استان برتر کشور بوده و خوشبختانه در دولت تدبیر و امید در همه زمینه ها جهش و رشد قابل توجهی حاصل شده است.

جادری خاطرنشان کرد: ستاد خدمات سفر هرمزگان نیز در نوروز گذشته رتبه چهارم کشور را کسب کرد و امیدواریم در نوروز ۹۵ نیز این رتبه را حفظ و ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه با تمام توان آماده پذیرش مسافران نوروزی در هرمزگان هستیم، تصریح کرد: هتل ها و مراکز اقاماتی، محل های اسکان مسافران، بیمارستان ها و مراکز درمانی، پلیس و دستگاه های مختلف خدمات رسان در هرمزگان برای ارائه خدمات به گردشگران آمادگی دارند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با تاکید بر اینکه هرمزگان تنها مرکز تجارت نیست بلکه مرکز گردشگری هم محسوب می شود، اظهار داشت: این استان از ظرفیت های کم نظیر طبیعی و همچنین میراث فرهنگی برای جذب گردشگر برخوردار است و این ظرفیت ها باید معرفی شود تا مردم در ایام نوروز از آن بازدید داشته باشند.