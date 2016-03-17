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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۳۸

آرسن ونگر:

مثلث بارسلونا به زندگی عادی «هنر» می بخشد/آرزوی موفقیت برای بارسا

مثلث بارسلونا به زندگی عادی «هنر» می بخشد/آرزوی موفقیت برای بارسا

سرمربی تیم فوتبال آرسنال گفت مثلث بارسلونا زندگی عادی را تبدیل به هنر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال چهارشنبه شب با نتیجه ۳ بر یک در زمین بارسا تن به شکست داد تا با توجه به شکست دو بر صفر در بازی رفت در مجموع ۵ بر یک با این رقابتها خداحافظی کند.

آرسن ونگر در پایان بازی اظهار کرد: بازی خوبی بود. من از عملکرد تیمم راضی هستم اما از نتیجه نه. شاید اگر می توانستیم پس از گل اول، گل دوم را هم به ثمر برسانیم، شب حساس تری را رقم می زدیم.

سرمربی آرسنال در خصوص مثلث خط حمله بارسلونا افزود: این سه بازیکن فوق العاده هستند. آنها می توانند از هیچ، موقعیت خلق کنند. آنها زندگی عادی را به هنر تبدیل می کنند. 

ونگر گفت: ما شش سال است که با تیم هایی هم قرعه می شویم که جزو قدرت های اروپا هستند و بعدش هم در همان فصل قهرمان می شوند البته جز موناکو.

وی در پاسخ به این سوال که کدام تیم قهرمان این فصل رقابتها می شود گفت: من برای بارسا آرزوی موفقیت می کنم البته پیشگوی خوبی نیستم. 

کد مطلب 3582293

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