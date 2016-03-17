۳۴۶ تیم درون و برون شهری پلیس گلستان آماده خدمت به مسافران است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدی صبح پنجشنبه درگفتگوی خبری با خبرنگاران اظهار کرد: طی چند روز گذشته رزمایش ترافیک نوروز ۹۵ در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی گلستان با حضور نیروی انتظامی استان، جمعیت هلال احمر گلستان، اورژانس و راهداری برگزار شد و شروع به کار کرد.

عبدی افزود: پلیس راه گستان با ۳۴۶ تیم درون و برون شهری و دو هزار و ۵۰۰ نیروی پلیس در خدمت هوطنان است.

وی در رابطه با نکات ایمنی قبل از سفر گفت: مسافران قبل از سفر نکات ایمنی را چک کنند و حرکت خود را از صبح خیلی زود به اوایل روز منتقل کنند؛ همچنین هر دو ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت کنند و هرجا احساس خواب آلودگی به سراغشان آمد خودرو را به کناری منتقل کنند و استراحت کنند.

عبدی در رابطه با معاینه فنی خودروها اظهار کرد: برای خودروهای پنج سال به بالا داشتن معاینه فنی الزامی است و مسافران برای گرفتن معاینه فنی حتماً به مراکز تعیین شده مراجعه کنند تا به دلیل نداشتن معاینه فنی اعمال قانون نشوند.

سرپرست پلیس راه گلستان در رابطه با افزایش جرائم راهنمایی و رانندگی گفت: ۱۷۱ کد تخلف در راهنمایی رانندگی داریم که برای ۴۱ مورد از این تخلفات افزایش ۲۰ الی ۱۰۰ درصدی توسط هیئت دولت تصویب شده است.

عبدی به دو نمونه از این جرائم اشاره کرد و گفت: رانندگی در حالت مستی از ۲۰۰ هزارتومان به ۴۰۰ هزار تومان و عبور از چراغ قرمز از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد مردم قوانین و حقوق شهروندان را رعایت می‌کنند، افزود: تنها پنج درصد از رانندگان حقوق شهروندان را رعایت نمی‌کنند و افزایش این جریمه‌ها برای این افراد انجام شده تا امنیت دیگر شهروندان را به خطر نیندازند.

سرپرست پلیس راه گلستان در رابطه با محدودیت های ترافیکی گفت: محدودیت ترافیکی انواع تریلر و کامیون از ۲۸ و ۲۹ اسفند از ساعت ۶ صبح الی ۲۲ شب و در تاریخ ۶، ۱۲ و ۱۳ فروردین سال ۹۵ نیز از ساعت ۶ الی ۲۲ برای محورهای گلوگاه تا گرگان، جنگل گلستان و محورچمن بید و برعکس برای انواع تریلر و کامیون ممنوع و فقط خودروهای حاوی مواد فاسد شدنی و دارای مجوز اجازه تردد دارند.