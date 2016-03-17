اوباما راهی اروپا و خاورمیانه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، « باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا قرار است در ماه آوریل با سفر به انگلیس و عربستان با مقامات این دو کشور دیدار و گفتگو کند.

براساس گزارش های اعلام شده در انگلیس علاوه بر مناسبات دوجانبه موضوع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا نیز به بحث گذاشته می شود.

در عربستان نیز قرار است آخرین تحولات منطقه بررسی شود.



کاخ سفید همچنین در این باره اعلام کرد: اوباما در سفر به انگلیس پس از دیدار با ملکه الیزابت دوم، در نشست خبری با دیوید کامرون، نخست وزیر آن کشور شرکت خواهد کرد.

