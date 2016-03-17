۲۰۰ هزار خودرو متخلفان رانندگی در آستانه توقیف

سرهنگ احمد کرمی اسد در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: خودروهای یاد شده در اجرای تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اجازه تردد در کشور را تا پرداخت جرایم تخلفات معوق خود ندارند.
وی با اشاره به درخواست شهروندان در خصوص پرداخت موردی تخلفات رانندگی گفت: تعداد زیادی از افرادی که به مرکز اجرائیات مراجعه میکنند اعلام کردهاند که به دلیل مشکلات اقتصادی امکان پرداخت یکجای تخلفات معوقه را ندارند لذا امکان پرداخت بخشی از تخلفات را فراهم کردیم.
رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا افزود: بر این اساس متقاضی پس از مراجعه به سایت راهور ۱۲۰ وارد بخش استعلام میزان تخلفات رانندگی میشود و پس از درج بارکد پشت کارت خودرو نسبت به مشاهده میزان تخلفات رانندگی اقدام میکند.
وی گفت: در حال حاضر در کنار تمامی تخلفات درج شده شناسه قبض و شناسه پرداخت وجود دارد و مالکان خودروها میتوانند با درج این شناسهها همانند سایر قبوض رایج در صفحات اینترنت بانکهای خود و یا دستگاههای خودپرداز نسبت به پرداخت موردی تخلفات رانندگی اقدام کنند.
نظر شما