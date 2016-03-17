محورهای آذربایجان غربی باز است/لزوم استفاده از زنجیر چرخ

سرهنگ عباس فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون تردد در کلیه جاده و محورهای استان با کندی صورت می‌گیرد اظهارداشت: پلیس راه استان در طول سال جاده‌های آذربایجان غربی را به صورت مستمر کنترل می‌کند.

وی ادامه داد: در تمام جاده‌های آذربایجان غربی بارش برف سنگین گزارش شده و مسافران نوروزی و افرادی که قصد سفر از طریق جاده‌ها را دارند، تمام موارد ایمنی و وسایل مورد نیاز سفر زمستانی را به همراه داشته باشند.

سرهنگ فرمانی با بیان اینکه گردنه‌های ایلانلو و ایل بولاغی در شهرستان ارومیه با بارش سنگین برف همراه بوده و تردد در آن‌ها تنها با زنجیر چرخ امکانپذیر است ادامه داد: امیدواریم با همراهی مسافران و راننده‌ها، مشکلی را در جاده‌های آذربایجان غربی شاهد نباشیم.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی گفت: در گردنه مایین بلاغ و تمامی راه‌های مواصلاتی شهرستان پیرانشهر در جنوب استان نیز بارش سنگین برف گزارش شده و حرکت بدون زنجیرچرخ در آن‌ها امکان ندارد.

سرهنگ فرمانی با اشاره به اینکه ۱۱۰ تیم پلیس راه در ۲۲ روز مدت اجرای طرح نوروزی، جاده‌های این استان را کنترل می‌کنند افزود: از این تیم‌ها ۱۰۰ تیم محسوس بوده و ۱۰ تیم نیز به صورت نامحسوس در جاده‌های آذربایجان غربی مستقر می‌شوند.

وی با اعلام اینکه طرح نوروزی پلیس راه تا ۱۷ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت گفت: ایجاد آرامش و رضایت مندی مردم با تسهیل در عبور و مرور، اجرای دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی، برخورد قاطع با متخلفان از مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از وقوع حوادث، کنترل دقیق وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و مسافری در جاده‌ها برای ارتقاء ایمنی و رضایت مندی مسافران از جمله اهداف اجرای طرح نوروزی امسال به شمار می‌رود.

سرهنگ فرمانی در خصوص مصادیق تخلفات حادثه ساز گفت: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز، تجاوز به چپ از خط وسط، نقص فنی خودرو، حرکت به صورت مارپیچ و لایی کشیدن از جمله این تخلفات است.

وی با اشاره به اینکه در طول اجرای این طرح با استفاده از ۳۳ دوربین سرعت سنج و ۷۰ دوربین ثبت سرعت سعی در کنترل تخلفات خواهیم داشت افزود: نرخ جدید جریمه‌های تخلفات رانندگی پس از ابلاغ به ناجا از بیست و پنجم اسفند اجرایی خواهد شد وتوقیف ۷۲ ساعته خودروهایی با دو تخلف حادثه ساز در دستور کار پلیس را استان قرار دارد.

فرمانده پلیس را ه آذربایجان غربی از کاهش شش درصدی متوفیان در سوانح برون شهری استان در یازده ماه گذشته خبر داد و افزود: در این مدت ۳۸۴ نفر فوتی و ۶۵۰۰ مجروح ثبت شده است.

بارش سنگین برف از ظهر روز گذشته در ارومیه و دیگر شهرهای آذربایجان غربی آغاز شده و طبق پیش بینی‌ها تا عصر امروز ادامه دارد.

موج نخست مسافرت‌های نوروزی از دو روز گذشته در کشور و آذربایجان غربی آغاز شده است.