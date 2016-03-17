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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۳۶

والیبال نشسته جام بین قاره ای - چین ۲۰۱۶؛

والیبال نشسته مردان برد/ بانوان با شکست آغاز کردند

والیبال نشسته مردان برد/ بانوان با شکست آغاز کردند

روز نخست رقابتهای والیبال نشسته جام بین قاره ای با یک پیروزی و یک شکست برای تیم های ایرانی حاضر در رقابتها همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در اولین دیدار خود مقابل مصر به پیروزی دست یافت.

ملی پوشان ایران در سه ست پیاپی با نتایج ۲۵-۱۸، ۲۵-۱۷، ۲۵-۱۶، موفق شدند اولین حریف خود در را شکست دهند.

 در دومین روز مسابقات، تیم ایران فردا جمعه ساعت ۱۶ به وقت محلی مقابل چین به میدان خواهند رفت.

تیم بانوان هم با نتیجه ۳ به ۲ (۱۷ -۲۵، ۲۵-۱۰، ۲۵-۲۲، ۲۳-۲۵- ۸-۱۵) مقابل اوکراین، قهرمان اروپا تن به شکست داد. ایران فردا با آمریکا رو به رو خواهد شد.

رقابت های جام بین قاره ای والیبال نشسته با حضور ۱۵ تیم در بخش مردان و ۱۳ تیم در بخش زنان از ۲۷ اسفند تا ۴ فروردین به میزبانی شهر آنجی و در کشور چین برپاست.

کد مطلب 3582350

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