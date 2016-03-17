اجرای ۵۰۰ پروژه گردشگری در کشور/ افزایش ۳ برابری گردشگران خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در عسلویه اظهار داشت: دولت یازدهم در توسعه زیرساخت‌های گردشگری در سطح کشور تلاش ویژه‌ای داشته است و در این راستا شاهد افزایش سفرهای گردشگری در کشور هستیم.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در حوزه گردشگری طی دو سال اخیر، اضافه کرد: یکی از اولویت‌های ما استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه گردشگری است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور از اجرای طرح‌های مختلف با مشارکت بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر ۵۰۰ پروژه در حوزه گردشگری و هتل‌سازی در کشور در دست اجرا است.

وی از تلاش ویژه برای تکمیل پروژه‌های گردشگری کشور خبر داد و افزود: افزایش سه برابری تعداد گردشگران خارجی از نتایج اقدامات صورت گرفته برای توسعه گردشگری در کشور بوده است.

سلطانی فر ادامه داد: جنوب کشور دارای ظرفیت بالایی در بخش گردشگری است و سواحل جنوب استان بوشهر به عنوان یک ظرفیت مهم در عرصه گردشگری محسوب می‌شوند که تلاش داریم زیرساخت‌های مورد نیاز در این مناطق ایجاد شود.

وی با اشاره به ایجاد هفت دهکده بزرگ گردشگری ساحلی در هفت استان کشور، گفت: عصر امروز دهکده بزرگ گردشگری شهر بوشهر به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون رئیس جمهور از توسعه بازی‌های دریایی و تفریحات آبی در قالب اجرای طرح‌های گردشکری خبر داد و اظهار کرد: امروز دهکده بزرگ دریایی و گردشگری در شیرینو افتتاح شد که نقش مهمی در توسعه گردشگری ساحلی دارد.