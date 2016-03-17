افتتاح پخش اچ دی شبکه مستند توسط رییس رسانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز رییس سازمان صدا و سیما به همراه علی‌اصغر پورمحمدی معاون سیما پنجشنبه ۲۷ اسفندماه از ساختمان شبکه مستند سیما بازدید کردند. در این بازدید علیدادی معاون فنی سازمان، رامین ولایتی قائم مقام اجرایی معاونت سیما، طائب رییس دفتر ریاست سازمان و مهندس صفری سرپرست اداره‌کل صدا و تصویر نیز رییس سازمان را همراهی می کردند.

سرافراز ضمن حضور در بخش های مختلف شبکه، در نشستی با حضور مدیران، پخش HD شبکه مستند را به صورت رسمی افتتاح کرد.

تاثیرگذاری یک مستند به اندازه چند سریال

رییس سازمان صدا و سیما در این نشست با ابراز خرسندی از افزایش کیفیت تصویر شبکه مستند در آستانه سال نو، گفت: آثار مستند می توانند به اندازه چند سریال موثر باشند. تصویر در این آثار اهمیت بسیاری دارد، پیام را به مخاطبان منتقل می کند و با آنها حرف می زند. از همین رو وضوح بالای پخش آن ضروری است.

وی افزود: با توجه به کیفیت اچ دی شبکه مستند همکاران باید دقت خود را بالا ببرند چرا که اشتباهاتشان بیشتر از قبل مشخص می شود. بینندگان نیز می توانند به خوبی پیام آثار را دریافت کنند.

نیروی کم و کارایی بالا در شبکه مستند

سرافراز همچنین با تبریک سال جدید به همکاران و مدیران شبکه مستند، تصریح کرد: خوشبختانه سیستم تبدیل پخش اس دی به اچ دی در شبکه اتوماسیون چرخه مناسبی دارد. در این شبکه نیرویی کم با کارایی بالا حضور دارند و مخاطبان آن نیز روز به روز افزایش پیدا کرده اند.

رییس سازمان صدا و سیما با اشاره به اینکه آمادگی و زیرساخت فنی برای تبدیل به اچ دی طی سال گذشته در شبکه مستند فراهم شده بود، گفت: این اتفاق مبارک، سرانجام در آستانه سال نو به وقوع پیوست. امیدوارم تولیدات شبکه نیز با همین رویکرد افزایش پیدا کند و تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان داشته باشد.

خانه ای برای مستندسازان ایران

امیر تاجیک مدیر شبکه مستند نیز در سخنانی ضمن تشکر از رئیس، معاون سیما و معاون فنی رسانه ملی برای حضور در شبکه، بیان کرد: امیدوارم شبکه مستند از این پس تاثیرگذارتر باشد و نقش موثری از مستندسازان را در آن ببینیم تا بتوانیم سال آینده همین زمان که دور هم جمع شدیم، ادعا کنیم شبکه مستند خانه تمام مستندسازان کشور است. ما با همکاری انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با مستندسازان در سراسر ایران همکاری می‌کنیم و امیدواریم به لحاظ محتوا و کیفیت هر روز شاهد رشد و پیشرفت آثار باشیم.