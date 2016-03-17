ممانعت از ۶ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی اهر

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اعمال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، احکام قلع و قمع ۶ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی شهرستان اهر اجراء و به حالت اولیه برگشت.

وی افزود: همچنین در سال جاری، اکیپ دهگردشی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر در گشت های روزانه خود به تعداد ۶۵ مورد اخطار توقف عملیات احداث بنا و خاکبرداری را گزارش کرده اند که از این تعداد ۲۶ مورد مربوط به توقف عملیات و اعاده به حالت اولیه، ۲۳ مورد تشکیل پرونده و طرح دعوی از طریق مراجع قضایی و ۱۶ مورد در دست اقدام و معرفی به دادگاه است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر گفت: اداره امور اراضی با همکاری اکیپ تشکیل شده با سایر ادارات تعداد ۴۵۷ مورد ساخت و سازهای واقع در حریم و خارج از حریم را شناسایی کرده که برای ۳۲ مورد آن در حال تشکیل پرونده برای طرح دعوی هستیم.

وی تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اهر علاوه بر این اقدامات و جهت آگاهی آحاد مردم اقدام به ۱۴ مورد دیوارنویسی در معابرعمومی، اجرای کلاس های آموزشی توسط کارشناسان پهنه و توزیع اطلاعیه پیش آگاهی برای کشاورزان کرده است.

اسدی در پایان اظهار داشت: هرگونه اقدامی که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی در اراضی زراعی و باغی شود و به طور غیرمجاز اقدام به تغییر کاربری کند، جرم محسوب شده و تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.