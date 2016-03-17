«شهرداری کرج » قهرمان ششمین دوره لیگ تنیس روی میز البرز شد

علیرضا حجازیان در گفتگو با مهر اظهار کرد: این رقابت ها به مناسبت دهه مبارک فجر و یادوراه مرحوم رحیم جلیلی با حضور ۱۴ تیم از دی ماه آغاز شده بود.

وی افزود: در دیدار پایانی که عصر روز چهارشنبه گذشته برگزار شد تیم های آزمایشگاه رازی و شهرداری کرج (الف) به مصاف هم رفتند که در نهایت شهرداری کرج موفق شد حریف خود را ۴ بر یک شکست داده و برای ششمین بار متوالی جام قهرمانی را به دست بیاورد.

حجازیان افزود: در این دوره از مسابقات آزمایشگاه رازی بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و شهرداری کرج (ب) در جای سوم قرار گرفت.

رییس هیئت تنیس روی میز استان البرز ادامه داد: پیشکسوتان البرز (الف)، پیشرو الکتریک و هیات فردیس نیز به ترتیب در رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه رقابت های این دوره از مسابقات از حیث کیفی نسبت به ادوار گذشته بهتر رشد داشت گفت: خوشبختانه لیگ تنیس روی میز البرز یکی از معتبرترین لیگ های استانی در سطح کشور است.

حجازیان خاطرنشان کرد: ما به مدد برگزاری این لیگ استعدادهای خوبی را شناسایی کرده ایم و در حال حاضر آنها خود را در سطح تیم های ملی مطرح کرده اند.

وی در پایان افزود: رویکرد ارگان ها و شرکت ها به سرمایه گذاری در تنیس روی میز هم افزایش یافته است به گونه ای که هر ساله برتعداد تیم های لیگ استان افزوده شده است.