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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۴۳

فیلم/ حضور کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی

فیلم/ حضور کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی

اهواز - کاروان های راهیان نور این روزها مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان را به پر تردد ترین مناطق ایران تبدیل کرده اند.

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به گزارش خبرنگار مهر، مناطق هشت سال دفاع مقدس این روزها مملوا از زائرانی است که برای بزرگداشت یاد و نام شهدای هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی خوزستان حضوری باشکوه دارند.

فیلم: مهدی بحرانی پور

کد مطلب 3582376

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