فیلم/ حضور کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، مناطق هشت سال دفاع مقدس این روزها مملوا از زائرانی است که برای بزرگداشت یاد و نام شهدای هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی خوزستان حضوری باشکوه دارند.
فیلم: مهدی بحرانی پور
اهواز - کاروان های راهیان نور این روزها مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان را به پر تردد ترین مناطق ایران تبدیل کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، مناطق هشت سال دفاع مقدس این روزها مملوا از زائرانی است که برای بزرگداشت یاد و نام شهدای هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی خوزستان حضوری باشکوه دارند.
فیلم: مهدی بحرانی پور
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