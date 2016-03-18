فیلم/ حضور کاروان های راهیان نور در مناطق عملیاتی

به گزارش خبرنگار مهر، مناطق هشت سال دفاع مقدس این روزها مملوا از زائرانی است که برای بزرگداشت یاد و نام شهدای هشت سال دفاع مقدس در مناطق عملیاتی خوزستان حضوری باشکوه دارند.

فیلم: مهدی بحرانی پور