بهزاد یعقوبی نماینده اوقاف ناحیه ۳ بازار تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره محل حادثه دیروز بازار در پاساژ طلا گفت: بیش از ۵۰ درصد بازار وقف است و وقف‌های عمده بازار مربوط به زمان صفویه و قاجار تا به امروز است. این پاساژ نیز از موقوفات بدرالنساء است.

وی با اشاره به وجه تسمیه و پیشینه این پاساژ گفت: پیش از انقلاب، در محل فعلی پاساژ طلا، چلوکبابی بزرگی دایر بود که پس از انقلاب این مکان تبدیل به پاساژ شد؛ طبقه اول این پاساژ در اختیار صنف ساعت فروشان و طبقه بالا نیز محل کسب و کار صنف طلا و بنک داران قرار گرفت و از آن زمان این مکان با نام پاساژ طلا معروف شد.

یعقوبی با اشاره به وقوع حادثه در ساعت ۱۷.۳۰ دیروز گفت: با توجه به شلوغی بازار به دلیل نزدیکی به ایام نوروز، مهمترین مسئله پس از حادثه، جلوگیری از ازدحام مردم و انتقال مصدومان به بیمارستان بود که سرعت عمل بالای شهرداری و آتش نشانی در انتقال مصدومان به سر بازار بزرگ قابل تقدیر بوده است.

عضو هیئت امنای بازار تهران ادامه داد: همیشه در این ایام به دلیل برقراری نظم در بازار، شاهد حضور یگان امداد در خیابان ۱۵ خرداد هستیم که این نیروها بعد از صدای انفجار بلافاصله خود را به محل حادثه رساندند و در سه مرحله و با کمک شهرداری و آتش نشانی، از بازار چارسوق تا سر بازار بزرگ، توسط نوارهای زرد و داربست بسته شد که این امر مانع از ازدحام جمعیت شد.

وی با تشریح جزئیات این موضوع گفت: در ابتدا نیروهای آتش نشانی و شهرداری ۲۰۰ متر بالاتر از حادثه یعنی در غربی مسجد را توسط نوارهای زرد بستند. در مرحله دوم، با انتقال مردم این نوار زرد به ورودی پاساژ فروردین و سپس در مرحله سوم با خروج مردم، سر بازار بزرگ بسته شد.

این عضو هیئت امنای بازار تهران ادامه داد: از پایین نیز ابتدا از ورودی مدرسه عبدالله خان بسته شد و بعد از دقایقی کلاً چارسوق کوچک را با نوارهای زرد بستند.

نماینده اوقاف ناحیه ۳ بازار افزود: با توجه به ازدحام بازار در روزهای منتهی به سال نو و دشواری ورود اورژانس، با همکاری آتش نشانی و شهرداری، مصدومان به سر بازار بزرگ منتقل شدند و از آنجا توسط اورژانس به بیمارستان ها انتقال یافتند.

یعقوبی در خاتمه با انتقاد از برخی شایعات درباره حادثه بازار گفت: با وجود ناامنی در کشورهای همسایه، ایران کشوری امن در منطقه به حساب می‌آید و شایعاتی مانند انفجار تروریستی و... هم امنیت بازار را زیرسوال می برد و هم به امنیت موجود در کشور آسیب می زند.