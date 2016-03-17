هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استیضاح شهردارکرمانشاه را ردکرد

محمد ابراهیم محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان کرمانشاه در خصوص بررسی استیضاح عبدالرضا شعبانی شهردار کرمانشاه از سوی شورای شهر خبر داد.

وی افزود: در این جلسه که امروز برگزار شد با بررسی های صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که مقدمات استیضاح شهردار شامل تذکر دادن به وی در مرحله اول، سپس طرح سوال از او انجام نشده و لذا آقای شعبانی فعلا در سمت خود ابقا شده و به عنوان شهردار به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

محبی خاطر نشان کرد: علی رغم گفته اعضای شورای شهر، مقدمات استیضاح شهردار طی نشده که در نتیجه شهردار کرمانشاه در سمت خود ابقا شد.

عضو هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان کرمانشاه تصریح کرد: البته شورای شهر این حق را دارد که در صورت رضایت نداشتن از عملکرد شهردار مجددا نسبت به استیضاح وی اقدام کنند.

گفتنی است، جلسه شورای شهر کرمانشاه در راستای رسیدگی به استیضاح شهردار روز دوم اسفند ماه برگزار شده بود که در آن جلسه اعضای شورا به عزل شعبانی رای دادند.

پس از این جلسه فرماندار کرمانشاه استیضاح شهردار را غیر قانونی دانست و عنوان کرد که این تصمیم اعضای شورا مورد قبول نیست.