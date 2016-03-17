به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام نوروزی مهندس سید پرویز فتاح به این شرح است:
یا مقلّب القلوب و الابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محوّل الحول و الاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال
طلیعه نسیم بهاری و آغاز سال ۱۳۹۵ را که مزین به برکت انوار دخت گرامی پیامبر اعظم (ص) است خدمت تمامی همکاران و امدادگران عزیز تبریک عرض نموده، امیدوارم سال جدید، سرشار از رحمت و فضل الهی برای همه شما گرامیان و خانوادههایمحترمتان باشد. سال ۱۳۹۴ را میتوان سال تحول در عرصه فعالیتهای کمیته امداد تلقی کرد. مجموعه فعالیتهایی که در طول سال انجام شد، نشان از همت والای اعضای محترم هیأت امناء، معاونین، مدیران، کارمندان و امدادگران گرانمایه دارد. با رسالتی که شما امدادگران عزیز، پرچم آن را بر دوش داشتید، تعداد قابل توجهی از مددجویان با رسیدن به مرحله خودکفایی و توانمندی از چتر حمایتی کمیته امداد خارج شدند.امروز میتوان با افتخار گفت که شدت گرسنگی کودکان نیازمندیکه دچار سوءتغذیه هستند با همت شما و همیاری هموطنان عزیزمان، تا حدی فروکش نموده و بسیاری از نوگلان سرزمینمان امروز با یکدیگر «همسفره» هستند تا کودکی از سوءتغذیه رنج نبرد. بر خود میبالیم که طرح «محسنین» با جدیت و همت والای شما و جذب تعداد قابل توجهی از حامیان مردمی، جامعه را برای کودکان این سرزمین تبدیل به سرپرستی مهربان کرده است.تماشای «شوق زیارت» در چشمان نیازمندانی که به دلیل مضیقه مالی تاکنون شهد شیرین زیارت را نچشیده بودند و با همیاری و کمک مردم به پابوسی حریم اهل بیت علیهمالسلام بهویژه مشهدالرضا (ع) و عتبات عالیات در کربلای معلی و نجف اشرف رهسپار شدند، به طور قطع، بهترین دستمزد برای امدادگرانی است که خالصانه وقت خود را صرف خدمترسانی به نیازمندان کردهاند. نتیجه همه این تلاشها و ایثارگری شما امدادگران عزیز،افزایش اعتماد عمومی به این نهاد خدمتگزار در مدت اخیر و به تبع آن افزایش مشارکتهای مردمی است که به همین سبب، بر خود لازم میدانم از تلاشهای خالصانه و صادقانه همکاران عزیزم در دفتر مرکزی و تمامی ادارات استانی و شهرستانها و مددکاران ارجمند تشکر و قدردانی نمایم. یادمان باشد "صدای نیاز همیشه بلند نیست" و تلاشهای ما برطرف کننده همه نیازمندی اقشار آسیبپذیر جامعه نیست. پس همچنان در میانه راه هستیم و بایستی با تمامی توان در خدمت این صاحبان اصلی انقلاب و به تعبیر امام راحل(ره) ولی نعمتان باشیم. سال جدید را به حول و قوه الهی در شرایطی آغاز میکنیم که بستر مناسب ارادهها و تدبیرها برای ایجاد یک جریان فراگیر خدمترسانی به اقشار آسیبپذیر جامعه شکل گرفته و به لطف و عنایت الهی امیدوارم شاهد پیشرفت خوب به همراه عدالت در عرصه اقتصاد و معیشت نیازمندان و محرومان جامعه باشیم. آنچه در این میان بایستی وجهه همت امدادگران صادق باشد، همراهی پیشرفت اقتصادی خانوادههای کمبضاعت با ملاحظه واحیای عزت و کرامت انسانی آنهاست. همراهی این دو شاخص مهم در برنامههای کمیته امداد، در کنار ترویج فرهنگ کار و تلاش مضاعف و بهره بردن از الگوهای نوین خدمترسانی میتواند نویدبخش کاهش فقر و نیازمندی و حرکت بهسوی ایجاد یک جامعه عدالت محور باشد. سال نو همیشه نویدبخش تراوش افکار و ایدههای نو و خلاق برای رسیدن به آیندهای مطلوب است. امید است همگی ما در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با همدلی و همافزایی بیشتر و با ایدههایی بهتر بتوانیم در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری حضرت آیه اله العظمی خامنه ای در جهت خدمترسانی و یاری رساندن به مستضعفان و مستمندان گام برداشته و حافظ مرام و ادامه دهنده راه شهیدان والا مقام انقلاب اسلامی باشیم.
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