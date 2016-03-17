  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۶

معاون استاندار مازندران:

۳۴ میلیارد ریال برای ساماندهی گلزارهای شهید مازندران اختصاص یافت

۳۴ میلیارد ریال برای ساماندهی گلزارهای شهید مازندران اختصاص یافت

ساری -معاون توسعه و مدیریت نیروی انسانی استانداری مازندران با تأکید بر ترویج و نهادینه کردن فرهنگ ایثار گفت: برای ساماندهی گلزار شهدای استان سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور ظهر پنجشنبه در دوازدهمین جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به اینکه مازندران میزبان مسافران و گردشگران است، اظهار داشت: ارائه ضرورت برنامه‌ریزی پایان سال، زیباسازی و ارائه خدمات مطلوب به مسافران باید در دستور کار قرار گیرد.

معاون توسعه و مدیریت نیروی انسانی استانداری از کسب رتبه برتر اداره کل دارائی و اقتصادی استان در کشور خبر داد و  به برگزاری جلسات شورای اداری در سال جاری در سطح استان اشاره کرد و گفت: بابل با ۱۵ جلسه، نور، بهشهر، قائم‌شهر، سیمرغ، جویبار، سوادکوه ۱۳ جلسه، میان درود، تنکابن و نوشهر ۱۲جلسه، عباس‌آباد و رامسر ۱۱ جلسه، چالوس ۱۰ جلسه، کلاردشت ۹ جلسه، گلوگاه و فریدون‌کنار هشت جلسه، سوادکوه شمالی هفت جلسه، نکا شش جلسه، آمل، ساری و محمودآباد چهار جلسه شورای اداری برگزار کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مازندران با توجه به بحث سفرهای نوروزی، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی با توجه به اینکه گردشگری یک صنعت فرابخشی است باید با همکاری برای خدمات برتر و بهینه درشان همه شهروندان و گردشگران داخلی و خارجی تلاش کنیم.

دلاور بزرگ نیا بابیان اینکه ستاد اجرایی خدمات سفر به‌صورت دائمی در استان شکل‌گرفته است، اظهار داشت: کمیته‌های ۱۲ گانه برای ارائه خدمات به مسافران در این ستاد فعالیت کامل دارند.

وی بیان کرد: امیدواریم در نوروز سال جدید نتایج بهتری در خدمات‌دهی به مسافران نسبت به سال گذشته داشته باشیم.

کد مطلب 3582405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها