اجرای طرح ترافیکی پلیس قم در ایام نوروز

سرهنگ کرم الله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح ترافیکی پلیس در شهر قم در ایام نوروز، اظهار داشت: این طرح با بکارگیری تمامی عوامل پلیس و نیروهای تقویتی و کمکی در شهر قم اجرا میشود.
وی گفت: بیشترین اولویت در طرح ترافیکی پلیس مربوط به هسته مرکزی شهر به ویژه معابری که در حاشیه حرم مطهر قرار دارند و از حجم ترافیکی بالایی برخوردار هستند، میباشد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی قم عنوان کرد: برنامه ریزی لازم صورت گرفته که با نصب تابلوهای دیجیتالی در ورودیهای شهر، اطلاع رسانی لازم در خصوص حجم ترافیکی معابر قم به مسافران و زائران به عمل آید تا بتوانند مسیر مناسب را برای تردد خود انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه تعداد پارکینگهای موجود با توجه به حضور بسیار مسافران در این شهر کافی نیست، افزود: فضاهایی که فاقد استفاده هستند در ایام نوروز مسطح شده و به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار میگیرند.
حسینی بیان کرد: با توجه به اینکه سال گذشته حدود ۱۷ میلیون وسیله نقلیه وارد شهر قم شده حتی اگر طرح ترافیکی به صورت صد درصدی نیز در این شهر انجام گیرد باز هم نمیتواند به طور کامل موجب تسهیل ترافیک شود.
وی با بیان اینکه برای عید نوروز ۵۰ درصد از یدک کشهایی که به انتقال خودروها به پارکینگ میپرداختند کاهش یافته است، افزود: چنانچه خودروی متعلق به زائران در مسیر نامناسبی پارک شده بود به پارکینگهای دائمی انتقال داده نمیشوند و در صورت نیاز به انتقال به پارکینگ به پارکینگ زائر واقع در بستر رودخانه انتقال داده شده و با مراجعه زائر بلافاصله خودرو به وی تحویل داده میشود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان قم بیان کرد: در صورت امکان چنانچه خودروی زائران در حاشیه معابری که تابلوی توقف ممنوع دارد بجز رینگ اصلی حرم مطهر پارک شود در صورتی که پارک دوبل نشده باشد جریمه نمیشوند.
وی گفت: شهر قم از تراکم ترافیکی بالایی برخوردار است و زیرساختها نیز متناسب با بار ترافیکی این شهر نیست بنابرین این امر نیازمند همکاری بیشتر رانندگان است.
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