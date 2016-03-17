ارادتم به مردم همچنان پابرجاست/ منتخبین فرصت خدمت را غنیمت بدانند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس نهم در نامه ای که در کانال رسمی خود در تلگرام منتشر کرد چنین نوشت:

«مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس چهارسال پیش، بیش از ۳۵۱ هزار رای به اینجانب دادند و حقیر را به عنوان خادم خود در مجلس برگزیدند و این دوره نیز بیش از ۷۷۷ هزار رای به بنده دادند ولی توفیق خدمت به این مردم شریف که الحق لایق خدمتند وشریف و عزیزند، حاصل نشد که از این بابت خدا را شاکرم که بار این مسئولیت را از دوش اینجانب برداشت وهم از کسانی که به بنده رای ندادند ممنون و قدردانم و هم از کسانی که اینجانب را لایق خدمتگزاری می دانستند و رای دادند، سپاسگزارم.

باید از این مردم قدردانی کرد. ملت رشید وبزرگ ایران که دنیا راهی جز احترام به آنها ندارد، چرا که آنقدر محترمند که هر کسی به این مردم بی احترامی کند، خود را خوار ساخته است. ملتی که دنباله رو سبیل پیامبران و ائمه اطهار(علیه السلام) و خوبان عالم بوده و خواهند بود را فقط باید احترام کرد.

ملتی که هرجا ظلم وسیاهی است در مقابل آن می ایستد وهرجا خوبی مهربانی وپاکی است کنار آن قرار دارد ، چه کسی یارای به زانو در آوردن آن را دارد.

نتایج انتخابات در تهران به ویژه نقاط محروم‌تر این شهر نشان داده است، مشکل اصلی کشور خارج کردن کشور از شرایط رکودی بی سابقه ای است که در آن به سر می برد. اشتغال خواسته اصلی بسیاری از خانواده های شریف این حوزه انتخابیه است. هرچه به سمت مناطق مرکزی وجنوبی شهر و مناطق حاشیه ای برویم، آرا به طرز معناداری رویکردش عوض می‌شود و این نشان می دهد دولت محترم باید همت خود را در ایام باقیمانده از عمر دولت صرف خدمت بیشتر کند و از رویه های سیاسی قدری دست بر دارد وشان خادمی به خود بگیرد و به جای دوقطبی کردن فضا وتلاش برای رونق صنعت دیو و دلبرسازی نسبت به منتقدان به رونق معیشت وصنایع داخلی همت گمارد.

به منتخبین محترم نیز صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات ایشان را در تلاش برای حل مشکلات واقعی مردم از خداوند متعال خواستارم و با همه توان اگر کمکی خواسته در خدمتم و دریغ نخواهم کرد و به ایشان عرض می نمایم بدون شک اولویت کاری شما خروج کشور از رکود و رونق معیشت مردم وایجاد اشتغال است وآنقدر زمان سریع می گذرد که باید آن را برای خدمت بیشتر به مردم غنیمت دانست.

مهرداد بذرپاش

خادم مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس در دور نهم مجلس شورای اسلامی»

