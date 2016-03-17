  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

استاندار مازندران مطرح کرد:

درآمد سه هزار میلیارد تومانی مازندران از سفر گردشگران

درآمد سه هزار میلیارد تومانی مازندران از سفر گردشگران

ساری - استاندار مازندران بابیان اینکه سفر به استان مازندران فصلی نیست بلکه دائمی است اظهار داشت: درآمد غیرمستقیم ورود مسافرین به استان سه هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر پنج‌شنبه در دوازدهمین جلسه شورای اداری در سالن شماره یک استانداری مازندران با اعلام اینکه در سفر کاروان تدبیر و امید علاوه بر اعتبار خاص 991 میلیارد تومان هزار میلیارد تومان اعتبار برای راههای مواصلاتی استان دیده‌شده است، اظهار داشت: این میزان اعتبار برای راههای مواصلاتی و ارتباطی استان یک رقم قابل‌توجه است که در سال جدید عملیاتی می‌شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که امروز در استان وجود دارد، تصریح کرد: بیشترین مشکل مردم مشکل اقتصادی و فرهنگی است که باید به‌صورت شبانه‌روزی همه دستگاه‌های اجرایی برای رفع آن تلاش کنند.

استاندار مازندران با اعلام اینکه امیدواریم در سال جدید تحرک اقتصادی در کشور و استان ایجاد شود، افزود: مشکلات و ضعف‌های استان بسیار فراوان است که باید در اجرا و تحقق طرح‌های اقتصاد مقاومتی در سال جدید در دستور کار قرار گیرد.

فلاح جلودار بابیان اینکه تمام دستگاه‌های اجرایی کشور باید برای تحقق طرح‌های اقتصاد مقاومتی تلاش کنند، اذعان داشت: اگر دستگاه‌های اجرایی در تحقق طرح‌های اقتصاد مقاومتی طرح و برنامه ارائه ندهند بودجه و اعتبار به آن‌ها تخصیص نمی‌یابد و مجموعه تسهیلات ارائه شده برای فعالیت‌های اقتصادی در استان هزار میلیارد تومان است.

استاندار مازندران با اشاره به ستاد تسهیلات سفر استان، تصریح کرد: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی از سال گذشته آغازشده است که باید مسائل زیرساخت و سرمایه‌گذاری شود.

وی با اعلام اینکه مازندران ظرفیت بسیار بالای مازندران در خصوص گردشگری دارد، گفت: با توجه به سیاست دولت مبنی بر حذف استفاده از چوب‌های جنگلی می‌توانیم گردشگری طبیعت را توسعه دهیم.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه تمام روستاها دارای امکانات و زیرساخت‌هاست، اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور باید از روستاها استفاده درست و مطلوب داشته باشیم.

فلاح جلودار با اشاره به حوزه زیست‌محیطی، اذعان داشت: وضعیت زیست‌محیطی مناسب نیست که باید به‌صورت کوتاه‌مدت با توجه به ظرفیت‌های استان برنامه‌ریزی و اقدامات صورت گیرد.

وی به دو آسیب اعتیاد و طلاق در استان اشاره کرد و افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت برای کاهش این دو آسیب اجتماعی در کشور و استان برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

کد مطلب 3582412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها