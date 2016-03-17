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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۶

عیادت طاهری و قنبرپور از دروازه‌بان اسبق سرخ‌پوشان

عیادت طاهری و قنبرپور از دروازه‌بان اسبق سرخ‌پوشان

سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس روز چهارشنبه از دروازه‌بان اسبق سرخ‌پوشان عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس به همراه مصطفی قنبرپور مربی سرخ‌پوشان و رضا ریاضتی مسوول کمیته پیشکسوتان باشگاه، پس از حضور در منزل وحید قلیچ دروازه‌بان سابق سرخ‌پوشان از وی عیادت کردند.

در جریان این ملاقات، سرپرست پرسپولیس برای پیشکسوت این باشگاه آرزوی سلامتی کرد و در خصوص مسائل پیشکسوتان و اهمیت باشگاه به این سرمایه‌های ارزنده صحبت‌هایی مطرح شد.

وحید قلیچ دروازه‌بان اسبق تیم فوتبال پرسپولیس چندی پیش در پی یک تصادف، دچار شکستگی از ناحیه پا شده بود.

کد مطلب 3582431

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