ترافیک سنگین بر آزادراه های زنجان حاکم است

مسعو خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر تردد در محور زنجان طارم، زنجان-تهم-چورزق و دندی به تخت سلیمان به دلیل کولاک با استفاده از زنجیر چرخ امکانپذیر است افزود: در حال حاضر تردد در محورهای زنجان به تبریر، زنجان به بیجار، زنجان به قزوین به سختی انجام می گیرد.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه بارش برف در استان از دیشب شروع شده ، این امر باعث لغزندگی سطح جاده ها شده که رانندگان حتما خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

خوشکام گفت: با توجه به بارش برف سطح جاده ها لغزنده است که رانندگان حتما باید در رانندگی از سرعت غیر مجاز خودداری کنند چرا که به هنگام بارش کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می شود و حتما از کمربند ایمنی استفاده کنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان تصریح کرد: رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و کنترل وسیله نقلیه خود از نظر ایمنی و فنی سلامت سرنشیان را تضمین می کنند.

خوشکام با بیان اینکه در حال حاضر ترافیک سنگین در لاین شمالی آزادراه های زنجان-به قزوین و زنجان به تبریز حاکم است افزود: با توجه به این که تردد در جاده های زنجان سخت است رانندگان حتما با دقت و حوصله رانندگی کنند.

وی یاد آورشد: با توجه به گزارش هواشناسی بارش ها در استان تداوم دارد و رانندگان حتما خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.