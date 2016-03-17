مقابله با اعتیاد به فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، تقی نصیری ظهر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان زنجان طی سال ۹۴ فعالیت‌های خوبی را در امر مبارزه با موادمخدر و حل معضل اعتیاد انجام داده است.

وی به آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در مراکز اقامتی میان‌مدت برای بیماران در حال درمان در استان اشاره کرد و اظهار کرد: طی سال ۹۴ طرح بیمه درمانی معتادان اجرایی شده و در قالب این طرح زنان و دانش‌آموزان معتاد در مرکز درمانی سوء مصرف شهید بهشتی تحت پوشش قرار گرفتند.

رییس شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان به برگزاری جلسه مشترک کمیته مشارکت‌‎های مردمی با شوراهای شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: در نتیجه برگزاری این جلسات سه مؤسسه خیریه حمایت از بهبود یافتگان در شهرستان‌های خدابنده، خرم‌دره و ایجرود ایجاد شد.

رییس شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان تصریح کرد: مبارزه با موادمخدر و حل معضل اعتیاد نیازمند همکاری و هماهنگی همگان است و طی سال آینده اقدامات راهبردی‌تری در این حوزه صورت خواهد گرفت.

نصیری به بازدید از اصناف به منظور جلوگیری بیشتر شیوع موادمخدر در استان زنجان اشاره کرد و گفت: با این بازدیدها از فروش داروهای غیرمجاز موادمخدر جلوگیری شده است.

وی افزود: متاسفانه برخی از عطاری ها در استان مجوز فعالیت ندارند و در این راستا این واحدها که تخلف داشتند به مرجع قضایی ارجاع شدند.

رییس شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان بابیان اینکه اقدامات فرهنگی و پیشگیری از مواد مخدر گفت: در استان زنجان ۴۰سازمان مردم‌نهاد با محوریت مبارزه با مصرف مواد مخدر فعالیت می‌کنند.

نصیری بر امر پیشگیری از اعتیاد در جامعه تأکید کرد و افزود: باید اقدامات فرهنگی و پیشگیری در راستای مقابله و مبارزه با مواد مخدر ویژه دیده شود.

وی اظهار کرد: مبارزه با مواد مخدر اثرات مهمی در جامعه دارد که در برنامه اول، دوم و سوم توسعه به موضوع اعتیاد و مواد مخدر اشاره نشده بود اما در برنامه چهارم و پنجم توسعه به موضوع مواد مخدر پرداخته‌شده و برنامه ششم توسعه از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود.

رییس شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان گفت: متأسفانه امروز دانشجویان و دانش آموزان برای رفع خستگی در امتحانات به سمت مواد نیروزا و مواد مخدر می‌روند که یک تهدید بزرگی برای جامعه است و باید در مراکز علمی و آموزشی اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار گیرد.

نصیری تصریح کرد: باید خانواده‌ها مواظب فرزندان خود باشند و همچنین جوانان آگاهی لازم را از مواد نیروزا که اعتیادآور هستند، داشته باشند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: مردم برای کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌توانند نقش مؤثری را داشته باشند.

نصیری بر نظارت جدی از کمپ‌ها تأکید کرد و افزود: توجه به این امر مهم باعث سالم‌سازی در کمپ‌ها می‌شود و معتادان راحت تر مواد را ترک می‌کنند.

وی با بیان اینکه افزایش فعالیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه کاهش اعتیاد نیز از دیگر فعالیت‌های انجام گرفته در سال‌جاری بوده است، به گونه‌ای که هم‌اکنون ۴۰ سمن فعال در استان وجود دارد، افزود: در راستای پیگیری مستمر و ایجاد اشتغال برای افراد بهبود یافته نیز ۴۸ نفر مشغول به کار شدند و دو میلیارد ریال تسهیلات نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شد.

رییس شورای هماهنگی ستاد مبارزه با موادمخدر استان زنجان به اشتغال بهبودیافتگان موادمخدر در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: دستگاه های اجرایی در این راستا با این شورا همکاری می کنند.

نصیری با بیان اینکه در زمینه مقابله با عرضه موادمخدر ۳۸۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین متهمان ساماندهی و به پارکینگ منتقل شد، گفت: زنجان آخرین رتبه شیوع اعتیاد را در کشور دارد.

وی افزود: در زمینه مقابله با عرضه موادمخدر ۳۸۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین متهمان ساماندهی و به پارکینگ منتقل شد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان ادامه داد: در سال‌جاری شاهد افزایش ۳۵ درصدی کشفیات مواد مخدر بوده‌ایم، به گونه‌ای که بیش از دو تن موادمخدر و پیش‌ساز کشف شد و دستگیری و انتقال ۵۶۰ معتاد به مراکز درمانی و واریز شدن هشت میلیارد ریال از جرائمی که از متهمان اخذ شده بود به حساب ستاد مبارزه با موادمخدر از دیگر فعالیت‌های انجام گرفته در سال‌جاری بوده است.

نصیری افزود: سال گذشته ۲۰۵ نفر بهبود یافته برای ادامه درمان به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند که میزان آن امسال به ۵۲۰ نفر رسیده بود که این مراقبت‌ها برای جلوگیری از بازگشت معتادان به مصرف موادمخدر است.

وی ادامه داد: راه‌اندازی سه موسسه خیریه در شهرستان‌های استان زنجان، برگزاری دوره‌های تکمیلی کادر متخصص با محوریت تمرکز بر رسانه، تشکیل و راه‌اندازی بانک جامع اطلاعاتی، برگزاری دوره‌های تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه، ساماندهی مطالعات و پژوهش‌های استان نیز از دیگر اقدامات انجام گرفته است.