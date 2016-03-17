۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۵۵

سفر غیررسمی وزیر راه و شهرسازی و بازدیداز پروژه های شهرستان پردیس

پردیس-عباس آخوندی در روزهای پایانی سال جاری، در سفری غیررسمی در شهرستان پردیس حضور یافت و از برخی پروژه های این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ظهر پنج شنبه و در روزهای پایانی سال ۹۴ و در سفری غیر رسمی در شهرستان پردیس حضور یافت و از برخی پروژه های این شهرستان بازدید کرد.

مسئولان شهرستان پردیس اعم از امام جمعه و فرماندار این شهرستان و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز وزیر راه و شهرسازی را همراهی می کردند.

آخوندی در این سفر غیر رسمی از مسجد جامع شهرستان پردیس بازدید کرد و سپس با حضور در فاز ۱۱ پردیس از تونل ها و مسیرهای دسترسی به این فاز بازدید و دستورات لازم را برای تسهیل در روند امور صادر کرد.

وزیر راه و شهرسازی از وضعیت تأسیسات و امکانات زیرساختی فاز ۱۱ این منطقه نیز اطلاع پیدا کرده و دستورات لازم را برای تسریع در انجام پروژه های در حال ساخت صادر کرد.

