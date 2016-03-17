کلاهبرداری اینترنتی در زنجان بیشترین جرم در فضای مجازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: آموزش های پلیس فتا تخصصی است و در این راستا این ارگان نظامی با تربیت کار شناسان متخصص در فضای مجازی رصد روزانه از سایت ها دارد.

وی به جرایم رخ داده در فضای مجازی در استان زنجان اشاره کردو اظهار داشت: طی ۱۲ماه سالجاری بیشترین جرایم رخ داده در فضای مجازی برداشت اینترنتی از حساب بانکی افراد بوده و میزان این برداشت ها از ۲۰ هزار تومان تا مبالغ میلیونی بوده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: متاسفانه برخی همشهریان زنجانی در برداشت از حساب دقت نمی کنندو افرادی سود جو هم از موقعیت استفاده کرده و اقدام به برداشت غیر قانونی از حساب افراد می کنند.

سردار صالحی از افزایش کشف جرایم اینترنتی طی ۱۲ ماه سالجاری در استان زنجان خبر دادو گفت: خوشبختانه پلیس فتا زنجان در این زمینه با وجود کار شناسان مجرب در این حوزه در مدت ۱۲ ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته در کشفیات جرایم اینترنتی موفق تر بوده است.

وی افزود: طی ۱۲ ماه سالجاری وقوع برداشت غیر مجاز از حساب بانکی افراد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۸درصد افزایش داشته است.

سردار صالحی به برنامه های آموزشی پلیس فتادر سطح مدارس، دانشگاه ها اشاره کردو افزود: این آموزش از طریق رسانه های شنیداری و مکتوب هم انجام شده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان تاکید کرد: اقدامات پیشگیرانه از برنامه های مهم پلیس فتا است و آگاه سازی در طول سال انجام می شود.

سردار صالحی پایین بودن سطح آگاهی و دانش را عامل مهم جرایم اینترنتی اعلام کرد و گفت: با جلسات توجیهی این جرایم رفع خواهد شد چرا که پلیس فتا زنجان کارشناسان متخصص در این زمینه دارد.

وی افزود: با توجه به کارکردهایی که اینترنت دارد و اشرافیتی که در فضای واقعی در سه مقوله پیش بینی، پیشگیری و مقابله وجود دارد مجرمان این فضا را امن نمی ببینند و به لحاظ اینکه فضای سایبری ویژگی های خاص خود را دارد بستر لازم برای ارتکاب جرم را دارد بنابراین ایجاد امنیت همانطور که در فضای واقعی مهم است بنابراین در فضای مجازی ایجاد امنیت بهم قابل توجه است که در این راستا باید همه مشارکت لازم را در ایجاد امنیت این فضا را داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: پلیس فتا ماموریت هایی هم به تناسب جامعه و ارائه هشدارها و راهکارهای پیشگیری از این آسیب ها ویژه بحث حوزه امنیت اطلاعات و پست الکترونیکی در دستور کاردارد.